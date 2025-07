Câmara aprova LDO com previsão de R$ 1,5 bilhão em orçamento

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, em primeira discussão, durante sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (11), o Projeto de Lei, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026.

A proposta, encaminhada pelo Executivo, estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

De acordo com o texto aprovado, o orçamento total estimado para o próximo ano é de R$ 1,5 bilhão, representando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, conforme projeção baseada no desempenho das receitas de 2024.

Durante a tramitação na Câmara, foram apresentadas 12 emendas parlamentares de autoria da vereadora Maria Diogo e duas coletivas, assinadas por todos os vereadores. Somente as duas coletivas, que visam atender instituições, como Lar dos Idosos, entre outras, foram aprovadas. O líder do prefeito na Câmara, Sargento Rodrigues, disse que as emendas foram derrubadas porque já estão previstas as indicações no plano de governo do prefeito.

Entre as áreas com maior previsão de investimento destaca-se:

Educação: além da manutenção da rede de ensino, está prevista a construção de cinco novos Centros de Educação Infantil (CEIs) e duas escolas municipais de ensino fundamental, além da ampliação de vagas, com aumento de 50% nos CEIs existentes e 30% nas instituições de ensino fundamental, especialmente em regiões com déficit educacional

Saúde: serão mantidas e ampliadas ações de atenção básica, média e alta complexidade, incluindo urgência e emergência, vigilância epidemiológica e sanitária, assistência farmacêutica e saúde do trabalhador.