Câmara aprova LOA com previsão de orçamento de R$ 1,48 bilhão para 2026

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou em segunda discussão, nesta quarta-feira (26), a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, que prevê um orçamento para Três Lagoas de R$ 1,488 bilhão e foi aprovado por unanimidade.
Desse montante, R$ 401 milhões serão destinados à área da saúde, superando o teto constitucional. Outros R$ 350 milhões estão previstos para investimentos em educação, além de R$ 220 milhões para obras e infraestrutura. A LOA tem como finalidade estabelecer, de forma estratégica, as diretrizes, programas e ações que orientarão a atuação do Poder Público Municipal durante o próximo ano.
Segundo o presidente da Casa, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, o volume de recursos é o maior já registrado pelo município e reflete a construção conjunta entre os parlamentares e o Executivo.
Mesmo às vésperas do recesso parlamentar que ocorre a partir da segunda quinzena de dezembro, o calendário de votações segue movimentado. Estão programadas sessões extraordinárias para analisar projetos pendentes. Entre eles está o novo Plano Diretor, que deve ser votado ainda este ano. A proposta passou por revisões após audiências públicas e recebeu contribuições de moradores, técnicos e entidades.
A expectativa é que o Plano Diretor traga alterações consideradas positivas pelo Legislativo, resultando em um documento atualizado, alinhado à expansão urbana e às demandas apresentadas pela comunidade. Após a votação dessa matéria, o objetivo é limpar a pauta de 2025 e concluir as deliberações antes do recesso.
O presidente da Câmara também destacou um painel com as fotos dos vereadores no plenário. A iniciativa partiu do presidente da Câmara e busca valorizar a trajetória dos parlamentares e facilitar a identificação por parte da população. Um segundo painel será instalado no plenarinho.