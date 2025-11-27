Câmara aprova LOA com previsão de orçamento de R$ 1,48 bilhão para 2026

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou em segunda discussão, nesta quarta-feira (26), a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, que prevê um orçamento para Três Lagoas de R$ 1,488 bilhão e foi aprovado por unanimidade.

Desse montante, R$ 401 milhões serão destinados à área da saúde, superando o teto constitucional. Outros R$ 350 milhões estão previstos para investimentos em educação, além de R$ 220 milhões para obras e infraestrutura. A LOA tem como finalidade estabelecer, de forma estratégica, as diretrizes, programas e ações que orientarão a atuação do Poder Público Municipal durante o próximo ano.

Segundo o presidente da Casa, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, o volume de recursos é o maior já registrado pelo município e reflete a construção conjunta entre os parlamentares e o Executivo.