Câmara aprova projeto de apoio às mulheres vítimas de violência e lei de benefícios fiscais

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram, na sessão de terça-feira (3), dois projetos de lei. Um deles cria um programa de incentivo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica, enquanto o outro altera as regras para concessão de benefícios fiscais à instalação de novas indústrias.

Apoio às mulheres vítimas de violência

De autoria do vereador Fernando Jurado, o projeto aprovado por unanimidade institui a criação de um “Balcão de Empregos” específico para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta tem como objetivo mobilizar empresas e estabelecimentos comerciais da cidade a disponibilizarem vagas com prioridade para esse público, promovendo a autonomia financeira e a possibilidade de superação da situação de vulnerabilidade.

De acordo com o projeto, as empresas interessadas em participar deverão se cadastrar junto ao Poder Executivo Municipal, possibilitando a organização e funcionamento do Balcão de Empregos. Além disso, a iniciativa autoriza a prefeitura a firmar parcerias com órgãos públicos e entidades da sociedade civil, fortalecendo a rede de proteção e apoio às mulheres.

Um dos principais pontos da proposta é a possibilidade de criação de incentivos fiscais para as empresas que aderirem ao programa. A inspiração para o projeto veio de uma demanda apresentada pela Casa da Mulher Empreendedora, instituição que atua em Três Lagoas no acolhimento e capacitação de mulheres vítimas de violência.

“Na Casa da Mulher Empreendedora, as mulheres encontram oficinas de corte de cabelo, costura e serviços de salão de beleza, que oferecem a elas uma oportunidade de gerar renda e conquistar dignidade para poder, inclusive, tomar a decisão de sair do lar num momento de violência”, destacou o vereador Fernando Jurado.