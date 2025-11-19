Câmara aprova projetos e discute educação e saúde na sessão

A sessão ordinária desta terça-feira (18), na Câmara Municipal de Três Lagoas, foi marcada pela aprovação de projetos de lei, requerimentos e pela manifestação de representantes do setor educacional. Durante a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram dois projetos que tratam de turismo e de inclusão no calendário oficial do município.

O primeiro projeto aprovado altera a composição e a representatividade do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), seguindo orientação do Ministério do Turismo, que recomenda estruturas menores para garantir quórum nas deliberações. A proposta também cria o Fundo Municipal de Turismo (Fumtur), destinado a fortalecer políticas públicas e ações de promoção turística em Três Lagoas.

Outro projeto aprovado, de autoria do vereador Marco Silva, institui o Dia Municipal da Apraxia da Fala na Infância, a ser celebrado anualmente em 14 de maio. A nova data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre o transtorno e promover ações de apoio às famílias e profissionais da saúde.