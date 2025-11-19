Câmara aprova projetos e discute educação e saúde na sessão

A sessão ordinária desta terça-feira (18), na Câmara Municipal de Três Lagoas, foi marcada pela aprovação de projetos de lei, requerimentos e pela manifestação de representantes do setor educacional. Durante a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram dois projetos que tratam de turismo e de inclusão no calendário oficial do município.
O primeiro projeto aprovado altera a composição e a representatividade do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), seguindo orientação do Ministério do Turismo, que recomenda estruturas menores para garantir quórum nas deliberações. A proposta também cria o Fundo Municipal de Turismo (Fumtur), destinado a fortalecer políticas públicas e ações de promoção turística em Três Lagoas.
Outro projeto aprovado, de autoria do vereador Marco Silva, institui o Dia Municipal da Apraxia da Fala na Infância, a ser celebrado anualmente em 14 de maio. A nova data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre o transtorno e promover ações de apoio às famílias e profissionais da saúde.
Durante a sessão, os vereadores também aprovaram 13 requerimentos, incluindo moções de congratulação e reconhecimento. Entre eles, está o que prevê a realização do Seminário Municipal de Bem-Estar Animal, marcado para o dia 9 de dezembro, com o tema “Planejamento e ações do Bem-Estar Animal para 2026”. Cinco outros projetos de lei foram encaminhados às comissões permanentes para análise e posterior votação.
A Tribuna Livre foi utilizada pela vereadora e representante da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), professora Maria Diogo. Ela leu uma carta da entidade reforçando a luta por concurso público no Estado, destacando três reivindicações centrais feitas ao governo estadual: valorização dos profissionais da educação, incluindo administrativos; posse imediata dos candidatos aprovados no concurso vigente; e a realização de um novo concurso para a Rede Estadual de Ensino. A vereadora ressaltou que os 74 sindicatos filiados à Federação já protocolaram o documento no gabinete do governador.
Ainda na Tribuna, a vereadora Sirlene dos Santos pediu transporte de ambulância para pacientes que estão em observação na UPA.