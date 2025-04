Câmara aprova projetos para educação e inclusão social em Três Lagoas

Entre os projetos aprovados, um dos destaques foi a proposta que viabiliza adequação orçamentária e autoriza a abertura de crédito especial para a expansão da rede pública educacional municipal. O objetivo é cumprir metas do Plano Nacional de Educação e fortalecer o Programa Nacional da Primeira Infância. Com a aprovação, está garantida a construção de um Centro de Educação Infantil no Loteamento Portinari e de uma Escola Municipal de Tempo Integral no Bairro Montanini.

Durante a sessão, a vereadora e professora Maria Diogo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvíria (Sinted), utilizou a tribuna para ler uma carta manifesto dos trabalhadores da educação básica do município. O documento apresenta uma série de reivindicações da categoria, trazendo à tona demandas importantes para a melhoria das condições de trabalho e ensino na rede municipal.

Outro projeto aprovado foi o que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Três Lagoas. O presidente da Câmara, Antônio Empeke Junior, ressaltou a importância da medida para apoiar as famílias e ampliar a inclusão dos autistas na sociedade. Além disso, ele anunciou a realização de uma audiência pública no dia 16 para debater questões relacionadas ao autismo, reforçando o compromisso do legislativo com essa pauta.

Durante a discussão sobre o projeto, diversos vereadores também enfatizaram a necessidade de construção de um centro multidisciplinar para atender pessoas com autismo, garantindo suporte especializado e avanços na inclusão social.

As matérias encaminhadas para as comissões permanentes agora passarão por análise técnica antes de voltarem ao plenário para votação.