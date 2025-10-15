Câmara de Vereadores aprova projetos que reforçam transparência e segurança viária em Três Lagoas

Na sessão desta terça-feira (14), da Câmara Municipal de Três Lagoas, os vereadores analisaram 30 matérias, resultando na aprovação de cinco projetos de lei, um projeto de resolução e 20 decretos legislativos, estes últimos concedendo reconhecimento a pessoas que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento do município.

Entre os projetos aprovados, está o de número 38, de autoria do vereador Sargento Rodrigues, que torna obrigatória a identificação de veículos e uniformes de empresas prestadoras de serviços de internet em Três Lagoas. A medida tem como objetivos garantir segurança, responsabilidade, transparência, melhoria da qualidade dos serviços e prevenir fraudes.

Outro destaque foi o Projeto de Lei nº 83, de autoria de todos os vereadores, que trata da obrigatoriedade de medidas de segurança viária nas proximidades de instituições de ensino. O texto prevê ações como instalação de faixas de pedestres, redutores de velocidade, sinalização vertical e horizontal, além de outras medidas voltadas à redução de acidentes e à proteção de estudantes, educadores e da comunidade em geral.

O vereador Marcos Silva também apresentou um projeto voltado à transparência nos serviços de saúde. O PL nº 102 determina que hospitais e estabelecimentos de saúde fixem, em local visível, a lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão, com suas respectivas especialidades. Segundo o parlamentar, a proposta busca assegurar às pessoas que buscam atendimento hospitalar o direito à informação.