Câmara aprova recurso para a 35ª Festa do Folclore de Três Lagoas

Na sessão desta terça-feira (19), a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a repassar R$ 1.393.000,00 à Associação Integra Costa Leste, responsável pela organização da 35ª Festa do Folclore. O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de agosto, no galpão da antiga NOB, na avenida Rosário Congro, região central da cidade.

Na mensagem encaminhada ao Legislativo, o prefeito Cassiano Maia destacou que a Festa do Folclore é uma das celebrações mais tradicionais do município e de grande relevância para a cultura da Costa Leste e do Mato Grosso do Sul.

A edição deste ano contará com megaestrutura montada para receber o público, com três palcos, apresentações culturais, danças típicas, telões, parque infantil, área reservada para pessoas com deficiência, além de reforço na segurança com apoio da Polícia Militar, vigilantes e monitoramento por câmeras.

Segundo o vereador Adriano César Rodrigues, líder do prefeito na Câmara, a grade musical foi pensada para contemplar diferentes estilos. Entre as atrações confirmadas estão Fábio Júnior, Eduardo Costa, Paralamas do Sucesso e o fenômeno Natanzinho.