Três Lagoas JPNews

Valorização cultural

Câmara aprova recurso para a 35ª Festa do Folclore de Três Lagoas

Evento acontece de 21 a 24 de agosto e terá shows nacionais, área gastronômica, artesanato e espaço para 39 entidades locais

Ana Cristina Santos

A edição deste ano contará com megaestrutura montada para receber o público - Foto: Ana Cristina Santos/JP
A edição deste ano contará com megaestrutura montada para receber o público - Foto: Ana Cristina Santos/JP

Na sessão desta terça-feira (19), a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a repassar R$ 1.393.000,00 à Associação Integra Costa Leste, responsável pela organização da 35ª Festa do Folclore. O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de agosto, no galpão da antiga NOB, na avenida Rosário Congro, região central da cidade.

Na mensagem encaminhada ao Legislativo, o prefeito Cassiano Maia destacou que a Festa do Folclore é uma das celebrações mais tradicionais do município e de grande relevância para a cultura da Costa Leste e do Mato Grosso do Sul.

A edição deste ano contará com megaestrutura montada para receber o público, com três palcos, apresentações culturais, danças típicas, telões, parque infantil, área reservada para pessoas com deficiência, além de reforço na segurança com apoio da Polícia Militar, vigilantes e monitoramento por câmeras.

Segundo o vereador Adriano César Rodrigues, líder do prefeito na Câmara, a grade musical foi pensada para contemplar diferentes estilos. Entre as atrações confirmadas estão Fábio Júnior, Eduardo Costa, Paralamas do Sucesso e o fenômeno Natanzinho.

Além dos shows gratuitos em todas as noites, 39 instituições cadastradas vão poder arrecadar recursos durante a festa, explorando a área de alimentação com comidas típicas, bebidas e doces. No total, serão cerca de 40 opções gastronômicas e 21 variedades de sobremesas. Já no setor de artesanato, 50 expositores apresentarão trabalhos tradicionais e contemporâneos, valorizando artistas locais e regionais.

O espaço também estará aberto para a participação de ambulantes, autorizados a comercializar seus produtos no entorno do local, desde que respeitadas as normas de segurança e organização, como a proibição da venda de garrafas de vidro e a garantia de fluidez no trânsito.

Para o vereador Adriano César Rodrigues, a festa vai além do lazer e do entretenimento. “O evento movimenta a economia local, gera renda para ambulantes, instituições sociais e fomenta a cultura. E é importante destacar que o recurso repassado é exclusivo da área da cultura, não podendo ser destinado para saúde ou infraestrutura”, ressaltou.

A Festa do Folclore, que chega à sua 35ª edição, promete atrair milhares de pessoas e reforçar a identidade cultural de Três Lagoas. “Convidamos toda a população para prestigiar a programação. A estrutura foi pensada para receber as famílias com conforto e segurança”, concluiu o parlamentar.

