Câmara aprova repasse para Encontro de Carros Antigos em Três Lagoas

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram, por unanimidade, durante a sessão desta terça-feira (13), um repasse financeiro da prefeitura para a realização do Encontro de Carros Antigos.

O Projeto de Lei aprovado autoriza a prefeitura a firmar um termo de contribuição com o Clube de Carros Antigos de Três Lagoas, no valor de R$ 73.500,00. O recurso será utilizado para viabilizar a 13ª edição do evento, que acontece anualmente durante as festividades de aniversário do município.

Integrantes do clube acompanharam a sessão no plenário da Câmara e comemoraram a aprovação da proposta. O presidente da entidade, Ruiolan do Nascimento Garcia, destacou a importância da parceria com a prefeitura para a realização do encontro. “Essa ajuda financeira é essencial. Sem ela, seria muito difícil promover um evento desse porte, que atrai expositores e visitantes de diversas regiões”, afirmou.