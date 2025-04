Câmara aprova utilidade pública para associação esportiva mantida pelo Mestre Tatu

Um projeto que reconhece o poder transformador do esporte ganhou destaque na sessão desta terça-feira (22) da Câmara Municipal de Três Lagoas. Os vereadores aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Artes Marciais de Três Lagoas, mantida pelo atleta e mestre Antônio Erasmo, mais conhecido como Mestre Tatu.

A iniciativa foi apresentada pelo presidente da Câmara, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, em parceria com a vereadora Evalda Reis. Com a nova classificação, a associação poderá buscar apoio institucional e financeiro, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, para ampliar o atendimento e fortalecer o projeto que já impacta positivamente a vida de centenas de jovens e crianças da cidade.

Mestre Tatu desenvolve o trabalho voluntário em sua própria casa, onde montou uma estrutura simples, mas acolhedora, para oferecer aulas gratuitas de artes marciais. O projeto, que começou de forma informal há quase duas décadas, foi oficializado como associação em 2020. Desde então, já formou atletas, promoveu campeonatos e, acima de tudo, contribuiu para a formação de caráter e cidadania dos alunos.

“Eu acompanho o trabalho do Tatu há um bom tempo. Ele dá aula para crianças, jovens e até adultos, nos três períodos do dia, tudo dentro da garagem da casa dele. É um projeto muito bonito e que merece todo apoio”, afirmou o vereador Tonhão durante a sessão. “Agora, com a declaração de utilidade pública, a associação poderá acessar recursos, inclusive emendas parlamentares, e buscar mais investimentos.”