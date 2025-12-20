Câmara de Três Lagoas aprova projetos e encerra sessões legislativas de 2025

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou, nesta sexta-feira (19), a última sessão extraordinária do ano, com o objetivo de limpar a pauta antes do início do recesso parlamentar. Durante a reunião, os vereadores analisaram e aprovaram uma série de projetos considerados estratégicos, principalmente nas áreas de desenvolvimento econômico, assistência social e organização administrativa. As sessões ordinárias serão retomadas em fevereiro de 2026.

Entre os principais projetos aprovados estão diversas autorizações para cessão de imóveis públicos, em regime de comodato com possibilidade de doação futura, a empresas interessadas em se instalar ou ampliar atividades no município. As propostas beneficiam empresas dos setores de engenharia, construção civil, metalmecânica, alimentos, logística e locações, como Plangeff Engenharia, Artifrio & Cia., Cima Blocos & Construções, Pão Lendário Indústria, Well Tech Empilhadeiras, Forte Distribuidora de Cimento, Trevo Locações, além da Imetame Metalmecânica e da Elétrica Re Voltis. Os projetos fazem parte da política municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico, com contrapartidas como investimentos, geração de empregos e possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de descumprimento das metas.

SOCIAL

Na área social, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei que institui o Programa “Re-Vincu-Lar – Restaurando Vínculos no Lar”, voltado ao apoio financeiro de famílias que assumem o cuidado de idosos e pessoas com deficiência em situação de dependência. Também foi aprovado o projeto que cria o Banco Municipal de Ração e Insumos para Animais, iniciativa que visa promover o bem-estar animal por meio de doações, sem impacto direto no orçamento municipal.