Câmara de Três Lagoas aprova projetos e encerra sessões legislativas de 2025

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou, nesta sexta-feira (19), a última sessão extraordinária do ano, com o objetivo de limpar a pauta antes do início do recesso parlamentar. Durante a reunião, os vereadores analisaram e aprovaram uma série de projetos considerados estratégicos, principalmente nas áreas de desenvolvimento econômico, assistência social e organização administrativa. As sessões ordinárias serão retomadas em fevereiro de 2026.
Entre os principais projetos aprovados estão diversas autorizações para cessão de imóveis públicos, em regime de comodato com possibilidade de doação futura, a empresas interessadas em se instalar ou ampliar atividades no município. As propostas beneficiam empresas dos setores de engenharia, construção civil, metalmecânica, alimentos, logística e locações, como Plangeff Engenharia, Artifrio & Cia., Cima Blocos & Construções, Pão Lendário Indústria, Well Tech Empilhadeiras, Forte Distribuidora de Cimento, Trevo Locações, além da Imetame Metalmecânica e da Elétrica Re Voltis. Os projetos fazem parte da política municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico, com contrapartidas como investimentos, geração de empregos e possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de descumprimento das metas.
SOCIAL
Na área social, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei que institui o Programa “Re-Vincu-Lar – Restaurando Vínculos no Lar”, voltado ao apoio financeiro de famílias que assumem o cuidado de idosos e pessoas com deficiência em situação de dependência. Também foi aprovado o projeto que cria o Banco Municipal de Ração e Insumos para Animais, iniciativa que visa promover o bem-estar animal por meio de doações, sem impacto direto no orçamento municipal.
Outro destaque da sessão foi a aprovação de projetos do Executivo que promovem ajustes na estrutura administrativa do município, incluindo a criação e ampliação de cargos efetivos e alterações na legislação relacionada à área da educação, com reorganização de funções e adequação às demandas da rede municipal de ensino.
Durante a sessão, o presidente da Câmara, Antônio Empke Júnior, o Tonhão, agradeceu o empenho dos vereadores pela análise e votação dos projetos antes do recesso, destacando a sintonia e o comprometimento do Legislativo. Ele também reconheceu o trabalho dos servidores da Casa, ressaltando a importância da atuação conjunta para garantir a tramitação das matérias.
O líder do prefeito na Câmara, vereador Adriano Cesar Rodrigues, avaliou que os projetos aprovados representam avanços em diferentes áreas da administração pública. Segundo ele, o prefeito Cassiano Maia tem atuado de forma contínua para promover melhorias, especialmente em setores como a saúde. Rodrigues destacou ainda que, mesmo durante o recesso parlamentar, seguirá trabalhando e atendendo a população, reforçando que o serviço público não para.