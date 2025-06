Câmara de Três Lagoas é homenageada em encontro estadual das Escolas do Legislativo

Na manhã desta sexta-feira (27), a Câmara Municipal de Três Lagoas foi homenageada durante o Encontro Estadual das Escolas do Legislativo e de Contas, promovido pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), com apoio do Tribunal de Contas do Estado e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O evento, realizado nas dependências da Câmara Municipal de Campo Grande, reuniu representantes de diversos municípios e instituições voltadas à formação cidadã e capacitação legislativa. Três Lagoas se destacou com sua Escola do Legislativo, representada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior (Tonhão), e pela equipe técnica da instituição formativa: coordenadora Rebecca Crisley, coordenadora pedagógica Mayara Zotelly e assessora Cristina Martins.

Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na formação política e cidadã da população três-lagoense, a Escola do Legislativo de Três Lagoas foi agraciada com uma Moção de Aplauso, proposta pela deputada estadual Mara Caseiro. A honraria representa o reconhecimento público pela atuação qualificada e relevante da instituição no fortalecimento da democracia, da cidadania e do acesso ao conhecimento legislativo.

Durante o encontro, o presidente Tonhão destacou o compromisso da Câmara em transformar o Poder Legislativo em um espaço de aprendizado contínuo e aproximação com a sociedade.