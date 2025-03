Câmara de Três Lagoas realiza audiência pública sobre violência contra mulheres e feminicídio

A Câmara Municipal de Três Lagoas vai promover, na segunda-feira (10), às18h30, uma audiência pública para debater a violência contra as mulheres e o feminicídio. A iniciativa é das vereadoras Evalda Reis (MDB), Maria Diogo (PT) e Sirlene dos Santos (PSDB), que apresentaram um requerimento propondo a discussão do tema diante do crescente número de registros de violência doméstica no município e dos casos de feminicídio no estado.

A vereadora Maria Diogo ressaltou a importância do evento, destacando que, além de debater possíveis encaminhamentos, é fundamental compreender porque certos protocolos de atendimento às vítimas não estão sendo cumpridos. Já a vereadora Evalda Reis enfatizou a necessidade de discutir o tema e buscar soluções para prevenir casos de violência doméstica e feminicídio por meio de políticas públicas eficazes. A parlamentar ainda destacou que Mato Grosso do Sul figura entre os estados com os índices mais altos de feminicídio no país, fato que reforça a urgência do debate.