Câmara de Três Lagoas realiza seminário sobre aneurisma cerebral

A Câmara Municipal de Três Lagoas promove, na quarta-feira (3), às 18h30, um seminário sobre aneurisma cerebral, com palestra do médico Dr. Bruno Gonçalves. O evento é uma iniciativa da vereadora Sirlene dos Santos, que decidiu organizar a audiência após ter enfrentado a doença em 2017.

“Eu já passei por essa enfermidade e, com a graça de Deus e o apoio da minha família e amigos, consegui me recuperar. Hoje, depois de anos, tive coragem de propor essa audiência para conscientizar a população sobre a importância da prevenção”, destacou a parlamentar.

Sirlene contou que começou a sentir fortes dores de cabeça antes de sofrer o aneurisma, mas acreditava se tratar de enxaqueca.