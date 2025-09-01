Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Audiência pública

Câmara de Três Lagoas realiza seminário sobre aneurisma cerebral

O evento é uma iniciativa da vereadora Sirlene dos Santos, que decidiu organizar a audiência após ter enfrentado a doença em 2017

Pedro Tergolino

O seminário terá também depoimentos de outras pessoas que passaram pela mesma situação, como uma funcionária da Câmara, e busca alertar para os sintomas. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Câmara Municipal de Três Lagoas promove, na quarta-feira (3), às 18h30, um seminário sobre aneurisma cerebral, com palestra do médico Dr. Bruno Gonçalves. O evento é uma iniciativa da vereadora Sirlene dos Santos, que decidiu organizar a audiência após ter enfrentado a doença em 2017.

“Eu já passei por essa enfermidade e, com a graça de Deus e o apoio da minha família e amigos, consegui me recuperar. Hoje, depois de anos, tive coragem de propor essa audiência para conscientizar a população sobre a importância da prevenção”, destacou a parlamentar.

Sirlene contou que começou a sentir fortes dores de cabeça antes de sofrer o aneurisma, mas acreditava se tratar de enxaqueca.

“De repente, eu desmaiei durante uma sessão na Câmara e fui encaminhada para exames. Descobriram a gravidade e precisei ser transferida para Campo Grande, onde fiquei 23 dias internada”, relembrou.

O seminário terá também depoimentos de outras pessoas que passaram pela mesma situação, como uma funcionária da Câmara, e busca alertar para os sintomas.

“Muitas vezes, uma dor de cabeça constante pode ser sinal de algo mais grave. É preciso procurar atendimento médico e realizar exames detalhados”, reforçou Santos.

A audiência pública é aberta ao público e acontecerá no plenário da Câmara Municipal, com entrada gratuita.

