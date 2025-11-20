Câmara de Três Lagoas recebe evento sobre conscientização e inspiração da consciência negra

A Câmara Municipal de Três Lagoas foi palco, na quarta-feira (19), do painel “Vozes Negras que Inspiram”, evento realizado em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em todo o país nesta quinta-feira, 20 de novembro. A ação foi organizada pela Procuradoria da Mulher da Casa de Leis e reuniu educadoras, lideranças e representantes da comunidade negra da cidade.

O encontro destacou reflexões sobre representatividade, igualdade racial, políticas públicas e a importância da educação como instrumento de transformação social. A data, mais que simbólica, foi tratada como um momento de consciência, escuta e fortalecimento da luta por direitos.

A professora Cidolina Silva abriu o debate reforçando que a reparação histórica com a população negra está em curso, mas avança lentamente. Para ela, políticas públicas — especialmente na educação — são o caminho mais sólido para garantir oportunidades reais.

“A reparação tem acontecido, mas precisa ser intensificada. As cotas são fundamentais, porque é por meio da educação que a gente abre portas. Não falamos de igualdade, mas de equiparação: oportunidades iguais para brancos e negros”.

Já a professora de Educação Especial Luciana Cardoso do Nascimento Silva ressaltou que a data não deve ser apenas comemorada, mas refletida.

“Eu não diria comemoração. É conscientização. Precisamos refletir sobre o passado e construir políticas de igualdade racial. Resistência é a palavra. O povo negro tem lutado e continua lutando”.

A professora Maria Laura dos Santos, também palestrante, destacou a importância de ocupar espaços de fala e valorizar a cultura afro-brasileira.