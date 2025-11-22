Câmara devolverá R$ 11 milhões para ampliar atendimento ao autismo

Durante a sessão extraordinária desta semana, o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Antônio Empeke Junior, o Tonhão, anunciou a devolução de mais de R$ 11 milhões do duodécimo ao Executivo, recurso que será aplicado na ampliação dos atendimentos voltados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O valor supera a estimativa inicial, que variava entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões. Segundo o presidente, a economia realizada ao longo de 2025 permitirá que o município avance de maneira significativa na estruturação de novos espaços de atendimento e na melhoria dos serviços já existentes.



Entre os investimentos previstos está a transformação do Centro de Convivência do bairro JK em um centro especializado para crianças neurodivergentes. O local será reorganizado para receber equipes multiprofissionais, oferecer acompanhamento terapêutico contínuo e atividades específicas para o desenvolvimento infantil.



Outra melhoria anunciada é a construção de um CAPS AIJ ao lado da Clínica da Criança. A nova unidade atenderá crianças e adolescentes, oferecendo suporte clínico e terapêutico em um ambiente adaptado às necessidades do público infantojuvenil. A expectativa é que o conjunto desses equipamentos forme um polo de referência para famílias que buscam atendimento especializado.