Câmara devolverá R$ 11 milhões para ampliar atendimento ao autismo

Anúncio foi feito pelo presidente da Câmara durante sessão extraordinária

Ana Cristina Santos

Entre os investimentos previstos está a transformação do Centro de Convivência do bairro JK em um centro especializado para crianças neurodivergentes. Foto: Arquivo/RCN 67.
Durante a sessão extraordinária desta semana, o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Antônio Empeke Junior, o Tonhão, anunciou a devolução de mais de R$ 11 milhões do duodécimo ao Executivo, recurso que será aplicado na ampliação dos atendimentos voltados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).


O valor supera a estimativa inicial, que variava entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões. Segundo o presidente, a economia realizada ao longo de 2025 permitirá que o município avance de maneira significativa na estruturação de novos espaços de atendimento e na melhoria dos serviços já existentes.


Entre os investimentos previstos está a transformação do Centro de Convivência do bairro JK em um centro especializado para crianças neurodivergentes. O local será reorganizado para receber equipes multiprofissionais, oferecer acompanhamento terapêutico contínuo e atividades específicas para o desenvolvimento infantil.


Outra melhoria anunciada é a construção de um CAPS AIJ ao lado da Clínica da Criança. A nova unidade atenderá crianças e adolescentes, oferecendo suporte clínico e terapêutico em um ambiente adaptado às necessidades do público infantojuvenil. A expectativa é que o conjunto desses equipamentos forme um polo de referência para famílias que buscam atendimento especializado.

O presidente ressaltou que o valor devolvido representa um passo importante para fortalecer a política pública voltada ao autismo e que a Câmara deve manter o compromisso de economia do duodécimo para colaborar com outras áreas prioritárias.


LOA 2026


A sessão extraordinária foi para aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que prevê orçamento estimado em aproximadamente R$ 1,5 bilhão. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento não identificou irregularidades e liberou o projeto para análise em plenário.


Seis emendas foram debatidas. Duas foram aprovadas, ambas suprimindo trechos que continham erros formais encaminhados pelo Executivo. As demais, apresentadas pela vereadora Maria Diogo, incluindo a que destinava percentual fixo do orçamento para habitação, foram rejeitadas.

