Câmara discute creche noturna, redutores de velocidade e pavimentação da MS-320

Nesta semana, a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou duas sessões ordinárias, uma na terça-feira (25) e outra na quinta-feira (27). A sessão do dia 4 de março foi antecipada devido ao ponto facultativo de Carnaval.Entre as principais pautas debatidas pelos vereadores foram a instalação de uma creche noturna, a necessidade de redutores de velocidade e a pavimentação da MS-320.

Creche Noturna

A necessidade de uma creche noturna foi destacada pelo vereador Fernando Jurado (PP), que ressaltou a importância desse serviço para atender pais e mães que trabalham à noite, especialmente no setor industrial e no comércio. “Precisamos discutir como uma creche noturna pode funcionar em Três Lagoas. Muitas mães e pais trabalham em indústrias e no shopping, que funciona até às 22h. Como eles fazem para cuidar de seus filhos pequenos?”, questionou o parlamentar.

Jurado também destacou os desafios pedagógicos e administrativos de uma creche noturna, apontando que, para crianças de zero a três anos, pois o foco do atendimento é mais lúdico do que educacional. A proposta recebeu apoio dos demais vereadores, que reconheceram a importância da iniciativa para garantir suporte às famílias trabalhadoras da cidade.

Redutores de Velocidade

A segurança no trânsito também foi tema de amplo debate na Câmara. O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues (PP), cobrou a instalação de redutores de velocidade em diversos bairros. “A população nos procura solicitando redutores de velocidade, especialmente nos bairros. Precisamos garantir segurança para as crianças e pedestres”, afirmou.