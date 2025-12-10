Câmara discute terceirização da merenda escolar em Três Lagoas

A sessão ordinária desta terça-feira (9), na Câmara Municipal de Três Lagoas, foi marcada por debates sobre o processo de terceirização da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. O tema ganhou centralidade após a publicação, no Diário Oficial, do pregão eletrônico previsto para o próximo dia 15, que prevê a contratação de uma empresa para assumir o preparo da alimentação no próximo ano.

A vereadora Maria Diogo levou o assunto à tribuna e manifestou preocupação com a medida. Segundo a parlamentar, o procedimento tem avançado sem diálogo com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), órgão responsável pelo acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O líder do prefeito na Câmara, vereador Sargento Rodrigues, também se pronunciou em plenário. Ele afirmou que a terceirização é uma decisão administrativa e pode representar benefícios às merendeiras, hoje contratadas, que passariam a ter direitos como FGTS e demais garantias trabalhistas. O vereador destacou, ainda, que a medida ajudaria o município a reduzir o comprometimento da folha de pagamento, abrindo margem para reajustes e valorização do funcionalismo.