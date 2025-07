Câmara encerra semestre com aprovação da LDO

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou nesta quarta-feira (16) a última sessão antes do recesso parlamentar de meio de ano. A reunião extraordinária teve como pauta principal a aprovação, em segundo turno, da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que estabelece as metas e prioridades da administração municipal para 2026. O orçamento previsto para o ano é de R$ 1,488 bilhão.

O presidente da Câmara, vereador Antônio Empke Júnior, o Tonhão, fez um balanço dos seis primeiros meses de trabalho legislativo e destacou o empenho dos parlamentares. “Encerramos esse primeiro semestre com o sentimento de dever cumprido. Foram meses de muita produtividade e de uma parceria salutar com o Poder Executivo. Quero registrar meu agradecimento ao apoio da mesa diretora e de todos os vereadores”, afirmou.

Tonhão também ressaltou a importância do Legislativo para o andamento das ações do Executivo. “Tudo que acontece em Três Lagoas passa pelo crivo da Câmara. Aprovamos projetos fundamentais para a saúde, educação e infraestrutura. A Câmara tem dado respaldo e apoio porque confia na gestão do prefeito Cassiano Maia”, declarou.