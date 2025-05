Câmara homenageia autoridades da segurança pública com título de cidadão três-Lagoense

Por iniciativa do vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues, a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou, na noite de quinta-feira (22), uma solenidade para conceder o Título de Cidadão Três-Lagoense e moções de congratulação e reconhecimento a diversas autoridades da segurança pública de Mato Grosso do Sul, além do deputado federal Rodolfo Nogueira e empresários que atuam na cidade.

Em seu discurso, Sargento Rodrigues ressaltou que a homenagem é um ato de justiça, especialmente às autoridades que, mesmo atuando em Campo Grande, oferecem suporte essencial à segurança pública de Três Lagoas. “Estamos reconhecendo o trabalho daqueles que garantem a segurança e bem-estar da nossa população”, afirmou.

Homenageados

Entre os homenageados, destaque para a guarnição formada pelo cabo PM Geomar de Souza, subtenente Cláudio Nogueira Dias e 2º tenente Pedro dos Santos Braga Filho, que receberam Moções de Reconhecimento e Congratulação por uma importante ação na zona rural. Da mesma forma, os policiais cabo PM Felipe Azevedo e Silva e 1º sargento José Batista Correa foram homenageados pela recuperação de uma motocicleta furtada.

Outro reconhecimento foi destinado aos soldados PM Gabriel Magalhães de Lima e Tiago Wisenfad Lopes, que atuaram na apreensão de 24 kg de crack, resultando na prisão em flagrante de um traficante.

Policiais rodoviários federais também foram destacados: Lucas de Araújo Ferreira, Vinícius de Almeida, Welington Pestana Conrado da Costa e João Pedro Marques Custódio receberam Moções de Congratulação pela apreensão de 4,5 toneladas de maconha — a maior realizada no estado nos últimos cinco anos.

Autoridades e lideranças reconhecidas

O deputado federal Rodolfo Nogueira recebeu Moção de Congratulação e lembrou de sua atuação na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. “A sociedade não é nada sem vocês, que saem de casa todos os dias sem saber se voltarão para suas famílias”, declarou.

Empresários também foram homenageados com o Título de Cidadão Três-Lagoense: Marcelo Silva Correa e Tiago Cremo Candido, pelo impacto positivo na economia local, com geração de emprego e renda. A assistente social Tétis Sol Mendes Barbosa Lima também foi agraciada, pelo trabalho de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade.