Câmara Municipal aprova criação do Programa Auxílio-Moradia para famílias de baixa renda

Durante a sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (9), a Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que institui o Programa Auxílio-Moradia. A proposta, voltada ao atendimento emergencial de famílias em situação de vulnerabilidade social, havia sido retirada de pauta anteriormente, mas voltou à ordem do dia e foi aprovada com o apoio de todos os parlamentares.

Regras e critérios

Para ter acesso ao benefício, as famílias deverão atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: renda familiar bruta de até três salários mínimos; residência em Três Lagoas; não possuir outro imóvel registrado em seu nome; não ter sido contemplado em programas habitacionais ou de regularização fundiária.

O público-alvo inclui idosos vítimas de maus-tratos, mulheres em situação de violência doméstica, jovens egressos de acolhimento institucional, famílias removidas por obras públicas, atingidas por catástrofes naturais ou com imóveis comprometidos por incêndios ou risco estrutural iminente.

A Diretoria de Habitação também ficará responsável pelo acompanhamento dos beneficiários e poderá suspender o auxílio caso se verifique uso indevido ou o fim da situação de vulnerabilidade.

As despesas do programa serão custeadas com recursos do orçamento municipal, podendo ser suplementadas por convênios, doações ou parcerias com as esferas estadual e federal. A regulamentação completa deve ser publicada em até 30 dias.