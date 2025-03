Câmara Municipal aprova projeto que institui o Parlamento Jovem

As eleições para escolha dos vereadores mirins ocorrerão em abril, com a posse prevista para a primeira semana de maio, em sessão solene na Câmara Municipal. O mandato inicial será de maio a dezembro, e, a partir dos próximos anos, terá duração de março a dezembro.

O programa permitirá a participação de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, com idades entre 13 e 18 anos. Serão eleitos 15 vereadores jovens e 15 suplentes. Cada parlamentar mirim contará com o apadrinhamento de um vereador, que auxiliará na elaboração de proposições.

“Hoje é a realização de um sonho, um marco muito importante na minha vida pública. Eu fui o autor do projeto que criou o Conselho Municipal da Juventude e o Fundo Municipal da Juventude, e sempre vi o Parlamento Jovem como uma grande oportunidade para conectar a juventude com a Câmara Municipal”, destacou Tonhão.

Na sessão desta terça-feira (25), os vereadores de Três Lagoas aprovaram por unanimidade o projeto de lei que cria o Parlamento Jovem no município. A iniciativa, proposta pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (PSDB), visa promover maior integração entre os jovens e o Poder Legislativo.

O presidente da Câmara ressaltou que a iniciativa busca despertar nos jovens o interesse pela política e a compreensão do funcionamento dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. “Queremos promover visitas, tentar premiações e, principalmente, fortalecer o conhecimento sobre o papel do vereador. A Escola do Legislativo será uma grande aliada nesse processo“, acrescentou.

A cidade de Três Lagoas já teve uma experiência semelhante com o projeto Prefeito Mirim, durante a gestão do ex-prefeito Issam Fares, mas esta é a primeira vez que um programa voltado ao Poder Legislativo será implantado. “Fiz um estudo sobre isso, e embora um projeto semelhante tenha sido apresentado em 2015, ele não avançou. Agora, estamos organizados e com o apoio de todos os vereadores”, afirmou Tonhão.

O presidente também destacou o clima de harmonia e produtividade entre os vereadores neste início de sua gestão. “Os vereadores estão trabalhando em sintonia, compreendendo as demandas da população e mantendo uma relação positiva com a administração municipal. Seguiremos trabalhando para que esse clima harmonioso continue”, concluiu.