Câmara Municipal de Três Lagoas celebra 110 anos de história

A Câmara Municipal de Três Lagoas completou nesta sexta-feira, 8 de agosto, 110 anos de criação. A data marca a instalação do Poder Legislativo Municipal, ocorrida em 8 de agosto de 1915, quando o primeiro presidente, o vereador Antônio de Souza Queiroz, foi nomeado para o cargo. Ele exerceu a função até 1920, sendo posteriormente eleito e reconduzido à presidência por mais dois anos. Em homenagem ao pioneiro, uma comenda especial foi criada pela atual gestão da Câmara para marcar a celebração do centenário mais uma década de história.
A entrega da honraria ocorrerá na próxima quarta-feira (13), às 18h45, em sessão solene no anfiteatro do Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. O evento deve reunir autoridades, ex-vereadores, convidados e representantes da sociedade civil.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Antônio Empke Junior, o Tonhão, a comenda que leva o nome de Antônio de Souza Queiroz será entregue a 45 personalidades que, ao longo das décadas, deixaram sua contribuição para o fortalecimento e o engrandecimento do Poder Legislativo três-lagoense. “São ex-vereadores e ex-autoridades que contribuíram de forma indelével para a história da nossa cidade e do nosso Legislativo. Cada vereador atual indicou duas homenagens, e mais 15 nomes foram escolhidos de forma consensual. Será uma noite memorável, marcada pelo reconhecimento e pela valorização de quem ajudou a construir esta história”, destacou Tonhão.
História
Com mais de um século de funcionamento, a Câmara Municipal de Três Lagoas acompanhou, e muitas vezes protagonizou, os principais capítulos da trajetória do município. “A história da Câmara se confunde com a história de Três Lagoas. Tudo o que acontece na cidade passa pelo crivo dos vereadores, que, de forma democrática, votam, discutem e buscam sempre o bem comum”, pontuou o presidente Tonhão.
Segundo ele, independentemente do número de mandatos, todos os vereadores que passaram pela Casa Legislativa deixaram sua marca. “Cada um contribuiu com o seu legado, e essa celebração é também um resgate dessa história, que nos inspira a continuar trabalhando para que Três Lagoas prospere ainda mais”, destacou.
RECONHECIMENTO
Apesar da importância do Poder Legislativo, Tonhão reconhece que ainda há um distanciamento entre a Câmara e a população. “Infelizmente, a população ainda não conhece, como gostaríamos, o papel do Legislativo. As portas estão abertas, as sessões são transmitidas ao vivo, e queremos que a sociedade participe mais, entenda nosso trabalho e acompanhe as decisões que impactam diretamente a vida dos mais de 150 mil habitantes da cidade”, frisou.
Para aproximar os jovens desse universo, a Câmara implementou o Parlamento Jovem, composto por 15 vereadores mirins com idades entre 13 e 18 anos. Eles também estarão presentes na cerimônia de entrega das comendas. “Foi um sonho acalentado por muitos anos e que hoje é realidade. Esses jovens nos enchem de esperança. Estão realizando um trabalho muito bacana e mostram que o futuro do Legislativo três-lagoense será promissor”, ressaltou Tonhão.