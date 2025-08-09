Câmara Municipal de Três Lagoas celebra 110 anos de história

A Câmara Municipal de Três Lagoas completou nesta sexta-feira, 8 de agosto, 110 anos de criação. A data marca a instalação do Poder Legislativo Municipal, ocorrida em 8 de agosto de 1915, quando o primeiro presidente, o vereador Antônio de Souza Queiroz, foi nomeado para o cargo. Ele exerceu a função até 1920, sendo posteriormente eleito e reconduzido à presidência por mais dois anos. Em homenagem ao pioneiro, uma comenda especial foi criada pela atual gestão da Câmara para marcar a celebração do centenário mais uma década de história.

A entrega da honraria ocorrerá na próxima quarta-feira (13), às 18h45, em sessão solene no anfiteatro do Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. O evento deve reunir autoridades, ex-vereadores, convidados e representantes da sociedade civil.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Antônio Empke Junior, o Tonhão, a comenda que leva o nome de Antônio de Souza Queiroz será entregue a 45 personalidades que, ao longo das décadas, deixaram sua contribuição para o fortalecimento e o engrandecimento do Poder Legislativo três-lagoense. “São ex-vereadores e ex-autoridades que contribuíram de forma indelével para a história da nossa cidade e do nosso Legislativo. Cada vereador atual indicou duas homenagens, e mais 15 nomes foram escolhidos de forma consensual. Será uma noite memorável, marcada pelo reconhecimento e pela valorização de quem ajudou a construir esta história”, destacou Tonhão.