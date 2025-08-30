Câmara realiza seminário sobre aneurisma cerebral no dia 3

A Câmara Municipal de Três Lagoas promove, na próxima terça-feira (3), às 18h30, um seminário aberto ao público com o tema “Aneurisma Cerebral”. O evento será realizado no plenário da Casa de Leis e terá como palestrante o médico Bruno Gonçalves, especialista que irá esclarecer dúvidas e orientar sobre os sinais de alerta, diagnóstico e prevenção dessa enfermidade.
A proposta do debate é da vereadora Sirlene dos Santos, que decidiu levar o assunto à sociedade como forma de conscientização. Em 2017, ela foi diagnosticada com aneurisma cerebral e passou por uma cirurgia de alto risco em Campo Grande. A experiência pessoal, segundo a parlamentar, foi determinante para a criação do fórum.
“Eu já passei por essa enfermidade e sei o quanto é grave. Com a graça de Deus, oração de amigos e apoio da família, tenho a oportunidade de estar aqui hoje. Depois de anos, criei coragem de propor essa audiência, porque quero alertar a população e reforçar a importância da prevenção”, relatou Sirlene.
A vereadora destacou que muitas pessoas subestimam sintomas como dores de cabeça frequentes e intensas, acreditando tratar-se apenas de enxaqueca. “Uma dor de cabeça constante não é normal. Precisa ser investigada com exames mais detalhados, pois pode ser aneurisma cerebral. Não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Por isso, convido a todos para participarem dessa audiência”, completou.
Além da palestra do médico convidado, o encontro também terá depoimentos de pessoas que enfrentaram a doença, como uma funcionária da própria Câmara Municipal. Para Sirlene, ouvir relatos reais é uma forma de sensibilizar ainda mais a sociedade sobre os riscos e a necessidade de buscar atendimento médico.
O evento será aberto ao público e toda a comunidade está convidada a participar. A expectativa da organização é reunir familiares, profissionais da saúde, pacientes e cidadãos interessados em conhecer mais sobre o aneurisma cerebral, suas causas, formas de prevenção e possibilidades de tratamento.
“Será um momento importante para Três Lagoas, de informação e conscientização. Conto com a presença de todos”, concluiu a vereadora.