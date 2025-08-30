Câmara realiza seminário sobre aneurisma cerebral no dia 3

A Câmara Municipal de Três Lagoas promove, na próxima terça-feira (3), às 18h30, um seminário aberto ao público com o tema “Aneurisma Cerebral”. O evento será realizado no plenário da Casa de Leis e terá como palestrante o médico Bruno Gonçalves, especialista que irá esclarecer dúvidas e orientar sobre os sinais de alerta, diagnóstico e prevenção dessa enfermidade.



A proposta do debate é da vereadora Sirlene dos Santos, que decidiu levar o assunto à sociedade como forma de conscientização. Em 2017, ela foi diagnosticada com aneurisma cerebral e passou por uma cirurgia de alto risco em Campo Grande. A experiência pessoal, segundo a parlamentar, foi determinante para a criação do fórum.