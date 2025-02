Câmara realizará audiência pública sobre agricultura familiar e regularização fundiária

A Câmara Municipal de Três Lagoas promoverá, no próximo dia 27 de março, uma audiência pública para debater os desafios da agricultura familiar e a regularização fundiária das áreas ocupadas e assentadas no município.

A iniciativa partiu da vereadora Maria Diogo (PT) e o requerimento para a realização do evento foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira (18) na Câmara Municipal. Moradores do Cinturão Verde acompanharam a aprovação do pedido.

Segundo a parlamentar, a audiência buscará discutir soluções para garantir segurança jurídica aos moradores dessas áreas, que atualmente vivem com termos de cessão provisória e estão excluídos do cadastro habitacional devido à Lei 3717/2020. “Essa é uma pauta que colocamos no nosso mandato, queremos resolver e trazer segurança para esses moradores. Já estivemos com a secretária do Meio Ambiente, Mariana Amaral, e solicitamos um termo de sessão provisória para que eles possam ter acesso ao PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Nossa intenção é que esses agricultores sejam regularizados e possam produzir, fortalecendo a economia local”, destacou Maria Diogo.

A audiência também abordará a situação de outras ocupações do município, como as Ocupações São João e Guanabara, também afetadas pela Lei 3717/2020. “Essa lei retirou o direito dessas pessoas ao cadastro habitacional, o que tem gerado muitas dificuldades”, explicou a vereadora.