Câmara reconhece forças de segurança e lideranças locais

Os soldados PM Gabriel Magalhães de Lima e Tiago Wisenfad Lopes foram homenageados pela apreensão de 24 kg de crack. Já os policiais rodoviários federais Lucas de Araújo Ferreira, Vinícius de Almeida, Welington Pestana Conrado da Costa e João Pedro Marques Custódio receberam Moções pela apreensão de 4,5 toneladas de maconha — a maior do estado em cinco anos.

Por iniciativa do vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues, a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou, na noite de quinta-feira (22), uma solenidade para conceder o Título de Cidadão Três-Lagoense e Moções de Reconhecimento a autoridades da segurança pública de Mato Grosso do Sul, ao deputado federal Rodolfo Nogueira e a empresários da cidade.

O deputado federal Rodolfo Nogueira foi homenageado e lembrou de sua atuação na Comissão de Segurança da Câmara. Empresários também receberam o Título de Cidadão Três-Lagoense: Marcelo Silva Correa e Tiago Cremo Candido, pelo impacto na economia local. A assistente social Tétis Sol Mendes Barbosa Lima foi reconhecida pelo trabalho com pessoas em vulnerabilidade.

Entre os líderes das forças de segurança, foram homenageados: major Ronaldo Moreira de Araújo, comandante do 2º Batalhão da PM; coronel Mauro Cesar Sales Ormay, comandante do 2º CDA da PM; coronel Frederico Reis Pouso Salas, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de MS; delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio; o secretário-adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Ary Carlos Barbosa; e o secretário estadual da pasta, delegado Antônio Carlos Videira.

O prefeito Cassiano Maia e a vice-prefeita Vera Helena também participaram da solenidade, que reuniu diversas autoridades civis e militares, representantes do Judiciário e do Ministério Público.