Câmara repassa recursos para o Carnaval que terá Fiduma e Jeca e Yuri Havaiano

Um dos projetos aprovados na sessão desta terça-feira (18) da Câmara Municipal de Três Lagoas foi o que destina recursos para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional da Costa Leste (Brasel) realizar o Carnaval 2025, que acontecerá entre os dias 1º e 4 de março.

O projeto enviado pelo Executivo autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Brasel, entidade sem fins lucrativos, no valor de R$ 442 mil para a realização do Carnatrês, o Carnaval popular da cidade. Esse recurso é uma verba específica para a área da cultura.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Sargento Rodrigues (PP), explicou que o repasse será feito por meio da Brasel porque a empresa anteriormente responsável pelo evento está sob investigação do Ministério Público. “O prefeito Cassiano Maia optou por não contratar a empresa investigada e, como o prazo era curto, a melhor saída foi contar com uma associação séria como a Brasel, que fomentará bares e restaurantes locais durante o evento”, afirmou o parlamentar.

O presidente da Brasel, Brenner Salviani, destacou que a entidade tem experiência na organização de eventos que impactam o turismo da região, como o Moto Show e o Festival Gastronômico Caipira. Ele ressaltou que o Carnaval 2025 será uma oportunidade para fortalecer a economia local e movimentar diversos setores do comércio.

O diretor de Cultura do município, Stênio Congro, reforçou a importância da parceria entre a Brasel e a Prefeitura para garantir um evento seguro e bem estruturado. “O carnaval deste ano ocorrerá na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais da cidade. Teremos estrutura completa para os foliões, incluindo trio elétrico, camarins, segurança reforçada e monitoramento por câmeras com reconhecimento facial”, detalhou.

Programação Oficial do Carna Três 2025

As festividades começam todas as noites às 19h, com apresentações de artistas locais, desfiles de blocos carnavalescos e grandes shows de encerramento. Confira a programação: