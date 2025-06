Câmeras de monitoramento serão retiradas após indícios de irregularidades em contrato

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou que as câmeras de monitoramento instaladas em diversos pontos da cidade serão retiradas. A medida ocorre após a suspensão do contrato com a empresa Camerite, determinada pela atual administração em atendimento a uma recomendação do Ministério Público Estadual, que apontou suspeitas de fraude e vícios de origem no processo licitatório realizado na gestão anterior.

A licitação foi aberta durante o governo do ex-prefeito Ângelo Guerreiro, com contrato firmado no valor de R$ 2,5 milhões para a instalação de 210 câmeras. A empresa iniciou o serviço com previsão de conclusão em 60 dias, mas o processo acabou sendo questionado judicialmente e não teve continuidade.

Em nota, a Prefeitura esclareceu que o contrato já foi encerrado e, portanto, atualmente não há qualquer vínculo contratual entre a empresa prestadora e a administração municipal. “Cabe exclusivamente à empresa a retirada dos equipamentos que ainda estejam instalados”, informou o Executivo.

Sobre a possibilidade de retomada do serviço de videomonitoramento, a gestão do prefeito Cassiano Maia informou que está conduzindo um estudo técnico de viabilidade e necessidade, com o objetivo de compreender melhor a demanda da cidade e dimensionar adequadamente o serviço.