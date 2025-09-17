Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Ladrão

Câmeras de segurança registram furto de bicicleta durante a madrugada em Três Lagoas

Nada parece impedir ou inibir que ladrões concretizem seus atos criminosos

Alfredo Neto

Nem mesmo latidos do cachorrinho, câmeras de monitoramento foram capaz de impedir a ação do criminoso. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Nem mesmo latidos do cachorrinho, câmeras de monitoramento foram capaz de impedir a ação do criminoso. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Na madrugada de terça-feira (15), por volta das 2h56, câmeras de segurança registraram o furto de uma bicicleta em uma residência de Três Lagoas.

As imagens mostram o autor usando bermuda jeans, camiseta azul e boné. Mesmo com a luz da varanda acesa e a câmera de monitoramento em funcionamento, o indivíduo não se intimidou e levou a bicicleta.

A reportagem tentou contato com a pessoa que divulgou o vídeo nas redes sociais para obter informações sobre o endereço exato da ocorrência e se houve registro de boletim de ocorrência. Até o fechamento desta nota, não houve retorno.

