Câmeras de segurança registram furto de bicicleta durante a madrugada em Três Lagoas

Na madrugada de terça-feira (15), por volta das 2h56, câmeras de segurança registraram o furto de uma bicicleta em uma residência de Três Lagoas.

As imagens mostram o autor usando bermuda jeans, camiseta azul e boné. Mesmo com a luz da varanda acesa e a câmera de monitoramento em funcionamento, o indivíduo não se intimidou e levou a bicicleta.