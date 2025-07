Caminhonete é atingida por caminhão, roda na pista e invade calçada na avenida Ranulpho Marques Leal

O motorista do caminhão estava acompanhado de um ajudante e acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou uma viatura de resgate e outra de apoio. O homem de 31 anos, que dirigia a picape, reclamava de fortes dores nas costas. Ele foi retirado do veículo pelos militares do Corpo de Bombeiros e levado a uma unidade hospitalar.

A vítima dirigia sua VW Saveiro pela Avenida Ranulpho Marques Leal, no sentido Cristo–Campo Grande (MS), quando foi atingida na traseira por um caminhão Mercedes-Benz, que seguia na mesma direção. Com a força do impacto, a Saveiro rodou na pista e parou sobre a calçada da rua Dr. Munir Thomé, derrubando uma placa de sinalização.

Uma colisão envolvendo um caminhão Mercedes-Benz e uma picape VW Saveiro deixou um homem de 31 anos ferido na manhã desta terça-feira (22), na avenida Ranulpho Marques Leal, esquina com a rua Dr. Munir Thomé, no bairro Jardim Alvorada, região Leste de Três Lagoas (MS).

A Polícia Militar, por meio do Pelotão de Trânsito, esteve no local. O motorista do caminhão informou que seguia no mesmo sentido da picape e, ao se aproximar do cruzamento com a rua Dr. Munir Thomé, a vítima teria reduzido a velocidade para realizar uma conversão à direita. Segundo ele, não foi possível frear a tempo para evitar a colisão traseira.

Uma representante da empresa proprietária do caminhão esteve no local e conversou com um homem que teria ficado responsável pela guarda da picape. Após o atendimento, os policiais militares se deslocaram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência.