Caminhão derruba cabos elétricos e danifica padrão de energia no Centro

Um caminhão causou um incidente no Centro de Três Lagoas, ao derrubar fios de energia e danificar um padrão elétrico na rua Orestes Prata Tibery, no cruzamento com a rua Elvírio Mário Mancini, na tarde desta quinta-feira (6). O impacto deixou fios energizados pendurados, criando um risco de choque, para motoristas e pedestres que transitavam pelo local.

Diante da situação de perigo, o Departamento de Trânsito (Deptran) foi acionado para sinalizar a via e garantir a segurança de todos. Simultaneamente, equipes da Elektro realizaram um reparo emergencial na rede elétrica, a fim de evitar acidentes. Antes da chegada das autoridades, alguns motoristas continuaram a passar pelo local, ignorando o risco representado pelos fios caídos.