Caminhão derruba rede elétrica e deixa parte do Jardim Alvorada sem energia

Uma carreta prancha que transportava uma máquina derrubou a rede elétrica ao sair da Rua Jorge Elias Sebá em direção à Avenida Advogado Rosário Congro, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, na manhã desta quarta-feira (9). Parte do bairro ficou sem energia elétrica por mais de uma hora.

Rua Jorge Elias Sebá-Foto: Alfredo Neto/RCN

O motorista do veículo não foi localizado. No momento do incidente, o caminhão trafegava com excesso de altura, o que causou o rompimento da fiação.







Trânsito e Energia Afetados em Três Lagoas

Técnicos da Neoenergia Elektro foram acionados e, cerca de uma hora e meia após o ocorrido, iniciaram os trabalhos para restabelecer o fornecimento. A empresa interditou parcialmente a Avenida Rosário Congro no sentido à Avenida Ranulpho Marques Leal, onde agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e da Defesa Civil controlam o tráfego.

Além da queda de energia, os semáforos do cruzamento entre as avenidas Ranulpho Marques Leal e Rosário Congro ficaram inoperantes, aumentando o risco de acidentes e provocando lentidão no trânsito local.

Empresários da região relataram que situações como essa têm sido recorrentes. Segundo eles, caminhões que saem de oficinas mecânicas próximas costumam usar a Rua Jorge Elias Sebá como rota para acessar a Rodovia BR-262, através da Avenida Ranulpho Marques Leal, e seguir rumo a Campo Grande ou ao estado de São Paulo. “A altura dos veículos compromete a rede elétrica e já tivemos outros episódios semelhantes”, reclamou um comerciante.

A Neoenergia Elektro informou que os serviços devem ser concluídos ainda nesta tarde.