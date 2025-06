Caminhonete de luxo derruba poste e quatro pessoas ficam feridas

O poste de concreto não resistiu a força do impacto e tombou, bloqueando o trafego no local e aumentando o risco de acidentes elétricos, devido a rede elétrica do local, ser de baixa, média e alta tensão. Após o acidente o Corpo de Bombeiros foi chamado e a unidade de resgate socorreu duas das vítimas, sendo uma mulher que reclamava de dores no corpo, e uma criança com suspeita de fratura em um dos braços.

A caminhonete R.A.M, era conduzida por uma mulher e como passageiro haviam outra mulher no banco da frente e duas crianças no banco de trás. Ao se aproximar de uma rotatória, próximo a um condômino de alto padrão, a condutora da pick-up teria perdido o controle, subido na rotatória e batido contra um poste.

Uma colisão envolvendo uma caminhonete de luxo ocupada por quatro pessoas, resultou em um poste danificado e a mobilização do Corpo de Bombeiros no início da noite desta quinta-feira (26), na avenida Jamil Jorge Salomão, via que faz ligação ao Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas.

Familiares das vítimas, estiveram no local e segundo a nota do Corpo de Bombeiros, socorreu uma das ocupantes e a outra criança, as levando para atendimento médico. Nenhuma das vitimas corria risco de morte, segundo a nota. A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência e a empresa Neoenergia Elektro foi acionada para fazer a remoção do poste danificado e a retirada dos cabos elétricos e restabelecer a energia da região.

O que teria causado o acidente não foi divulgada, mas a avenida Jamil Jorge Salomão, tem aproximadamente 3 mil metros, começando no Rodoanel Samir Thomé (BR-158), até o Balneário municipal. A via é asfaltada, foi duplicada, é bem sinalizada, e antes de rotatórias e cruzamentos, é lotada de lombadas (quebra-molas), mas o excesso de velocidade, a distração na direção com uso de celular, e, o desrespeito com as leis de trânsito, faz parte da maior parte dos acidentes registrados na cidade de Três Lagoas, neste ponto, esse foi o terceiro poste derrubado por veiculo auto motor, em um período inferior a dez anos.