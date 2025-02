Campanha alerta motoristas sobre riscos de acidentes e prevenção durante o Carnaval

Com o objetivo de reforçar a segurança viária e conscientizar motoristas e pedestres durante o período carnavalesco, o Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), promoveu, na quarta-feira (26), uma blitz educativa com o tema “Trânsito não é folia! Não brinque com a vida!”.

A equipe do Deptran acompanhada dos técnicos de segurança do trabalho das empresas de transporte da cidade, estiveram no Rodoanel Samir Thomé, MS-158 abordando os condutores que passaram pelo local. A ação faz parte da campanha anual de conscientização no trânsito, alertando sobre os principais riscos e infrações cometidos neste período, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e a falta do uso do cinto de segurança – condutas que podem resultar em acidentes graves e fatais.

Nesta quinta-feira (27), os agentes estarão em outro ponto do município dando continuidade à agenda de campanhas.

Números

Em 2024, Três Lagoas registrou 15 acidentes de trânsito com vítimas fatais, reforçando a necessidade de ações preventivas e da conscientização dos condutores. Neste ano, felizmente não ocorreu nenhuma morte no trânsito nas vias da cidade.

Para evitar acidentes e garantir um Carnaval seguro, o Deptran orienta os foliões a seguirem algumas medidas essenciais: