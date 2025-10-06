Campanha antirrábica imuniza mais de 5 mil animais em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encerrou com sucesso a campanha de vacinação antirrábica no município. Ao todo, 3.782 cães e 1.227 gatos foram vacinados, totalizando 5.009 animais imunizados contra a raiva.

A ação teve como objetivo principal proteger os animais e a população contra a raiva, uma doença grave e que pode ser transmitida ao ser humano. A campanha foi realizada em diversos pontos da cidade, garantindo o acesso da população à vacinação de forma gratuita e organizada.