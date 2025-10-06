Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Vacinação

Campanha antirrábica imuniza mais de 5 mil animais em Três Lagoas

Ao todo, 3.782 cães e 1.227 gatos foram vacinados, totalizando 5.009 animais imunizados contra a raiva

Redação RCN67

A ação teve como objetivo principal proteger os animais e a população contra a raiva, uma doença grave e que pode ser transmitida ao ser humano. Foto: Divulgação.
A ação teve como objetivo principal proteger os animais e a população contra a raiva, uma doença grave e que pode ser transmitida ao ser humano. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encerrou com sucesso a campanha de vacinação antirrábica no município. Ao todo, 3.782 cães e 1.227 gatos foram vacinados, totalizando 5.009 animais imunizados contra a raiva.

A ação teve como objetivo principal proteger os animais e a população contra a raiva, uma doença grave e que pode ser transmitida ao ser humano. A campanha foi realizada em diversos pontos da cidade, garantindo o acesso da população à vacinação de forma gratuita e organizada.

Notícias Relacionadas

A Prefeitura agradece a todos os profissionais da saúde, agentes de endemias, servidores municipais e voluntários que participaram diretamente da campanha, além dos tutores que compareceram com seus pets, demonstrando responsabilidade e cuidado com a saúde animal e pública.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos