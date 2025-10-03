Veículos de Comunicação
Dia D

Campanha antirrábica terá 24 pontos de vacinação no sábado; confira os locais

Para realizar a vacinação do animal, o tutor tem que comparecer a um dos postos de saúde

Redação RCN67

A vacinação é um ato simples, mas essencial para garantir que os pets fiquem protegidos contra a doença. Foto: Reprodução/Assessoria.
A vacinação é um ato simples, mas essencial para garantir que os pets fiquem protegidos contra a doença. Foto: Reprodução/Assessoria.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promove neste sábado (4), o “Dia D da Campanha Antirrábica”, que será realizado das 8h às 16h, em 24 pontos estratégicos espalhados em Três Lagoas. A vacinação é gratuita e disponível para os animais a partir de três meses de idade.

Os donos devem levar a carteirinha de vacinação do pet, para que o registro da vacina seja feito de forma adequada, mas caso o tutor não possua o documento, uma nova carteirinha será fornecida no local, com a anotação da vacina.

O CCZ oferece a vacina antirrábica durante todo o ano, com atendimentos e ações do ‘Castramóvel’ e em outras campanhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A ação oferece mais uma oportunidade para os tutores vacinarem cães e gatos contra a raiva, garantindo a saúde e segurança dos animais. A vacinação é um ato simples, mas essencial para garantir que os pets fiquem protegidos contra a doença.

Confira abaixo os postos de saúde:

ESF Vila Piloto (rua 34 Nº 250 – Vila Piloto V).

UBS Vila Alegre (rua Bernadino Montalvão, Nº 3827 – Vila Alegre).

UBS Miguel Nunes (rua David de Alexandria Nº1774 – Vila Nova).

Associação dos Moradores (rua Cesar Lages Canela, 3265- ) Paranapungá.

ESF Jardim Atenas – Viela M Nº 2301 – Jardim Atenas.

ESF Santo André – rua Augusto Côrrea da Costa Nº284 – Lapa.

UBS Interlagos – rua Euridice Chagas Cruz Nº 521 – Interlagoas.

Escola General Nelson Custódio de Oliveira – rua Sergio R. R. Silva 1225 –Jardim Flamboyant.

ESF Maristela – rua Manoel de Faria Duque – Jardim Maristela.

Praça da Santa Luzia – rua Angelina Tebet, 530 – Santa Luzia.

ESF Vila Haro – avenida Rafael de Haro – rua Alfa Nº 2385 – Vila Haro.

UBS São Carlos – rua Pelopedes Gouveia S/N – São Carlos.

Escola Objetivo – rua Urias Ribeiro, 2327 – Alto da Boa.

Escola Municipal São João – Prof Odeir Antonio da Silva rua Tancredo Tasso Cardoso, 1532 – Vila São João.

USF Jardim Eldorado – rua Rogaciano Garcia Moreira, S/N – Jardim Chácara Eldorado.

Escola Municipal Ramez Tebet – avenida Filinto Müller, 3215 – Jardim Morumbi.

ESF Nova Três Lagoas – rua Maria Guilhermina Esteves, 1868 – Nova Três Lagoas.

Supermercado Thomé – Alvorada – avenida Capitão Olinto Mancini, 4053 – Parque Mangueiras.

Escola Municipal Maria Eulália – avenida Capitão Olinto Mancini, 2775 – Jardim Primaveril.

Clínica da Criança – rua Egídio Thomé, S/N – Cohab JK.

Clínica do Idoso – rua Sebastião José de Souza, 730 – Nossa Senhora Aparecida.

Crase Coração de Mãe – avenida DR. Clodoaldo García, 2355 – Vila Haro.

ESF Santa Rita – R. Alexandre Abraão, 2334 – Santa Rita.

ESF Novo Oeste – R. Quixeramobim, S/N – Novo Oeste.

Centro de Controle de Zoonozes – CCZ – R. Egídio Thomé, 5562 – Jupiá.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

