Campanha antirrábica terá 24 pontos de vacinação no sábado; confira os locais

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promove neste sábado (4), o “Dia D da Campanha Antirrábica”, que será realizado das 8h às 16h, em 24 pontos estratégicos espalhados em Três Lagoas. A vacinação é gratuita e disponível para os animais a partir de três meses de idade.
Os donos devem levar a carteirinha de vacinação do pet, para que o registro da vacina seja feito de forma adequada, mas caso o tutor não possua o documento, uma nova carteirinha será fornecida no local, com a anotação da vacina.
O CCZ oferece a vacina antirrábica durante todo o ano, com atendimentos e ações do ‘Castramóvel’ e em outras campanhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
A ação oferece mais uma oportunidade para os tutores vacinarem cães e gatos contra a raiva, garantindo a saúde e segurança dos animais. A vacinação é um ato simples, mas essencial para garantir que os pets fiquem protegidos contra a doença.
Confira abaixo os postos de saúde:
ESF Vila Piloto (rua 34 Nº 250 – Vila Piloto V).
UBS Vila Alegre (rua Bernadino Montalvão, Nº 3827 – Vila Alegre).
UBS Miguel Nunes (rua David de Alexandria Nº1774 – Vila Nova).
Associação dos Moradores (rua Cesar Lages Canela, 3265- ) Paranapungá.
ESF Jardim Atenas – Viela M Nº 2301 – Jardim Atenas.
ESF Santo André – rua Augusto Côrrea da Costa Nº284 – Lapa.
UBS Interlagos – rua Euridice Chagas Cruz Nº 521 – Interlagoas.
Escola General Nelson Custódio de Oliveira – rua Sergio R. R. Silva 1225 –Jardim Flamboyant.
ESF Maristela – rua Manoel de Faria Duque – Jardim Maristela.
Praça da Santa Luzia – rua Angelina Tebet, 530 – Santa Luzia.
ESF Vila Haro – avenida Rafael de Haro – rua Alfa Nº 2385 – Vila Haro.
UBS São Carlos – rua Pelopedes Gouveia S/N – São Carlos.
Escola Objetivo – rua Urias Ribeiro, 2327 – Alto da Boa.
Escola Municipal São João – Prof Odeir Antonio da Silva rua Tancredo Tasso Cardoso, 1532 – Vila São João.
USF Jardim Eldorado – rua Rogaciano Garcia Moreira, S/N – Jardim Chácara Eldorado.
Escola Municipal Ramez Tebet – avenida Filinto Müller, 3215 – Jardim Morumbi.
ESF Nova Três Lagoas – rua Maria Guilhermina Esteves, 1868 – Nova Três Lagoas.
Supermercado Thomé – Alvorada – avenida Capitão Olinto Mancini, 4053 – Parque Mangueiras.
Escola Municipal Maria Eulália – avenida Capitão Olinto Mancini, 2775 – Jardim Primaveril.
Clínica da Criança – rua Egídio Thomé, S/N – Cohab JK.
Clínica do Idoso – rua Sebastião José de Souza, 730 – Nossa Senhora Aparecida.
Crase Coração de Mãe – avenida DR. Clodoaldo García, 2355 – Vila Haro.
ESF Santa Rita – R. Alexandre Abraão, 2334 – Santa Rita.
ESF Novo Oeste – R. Quixeramobim, S/N – Novo Oeste.
Centro de Controle de Zoonozes – CCZ – R. Egídio Thomé, 5562 – Jupiá.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.