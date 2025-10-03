Campanha antirrábica terá 24 pontos de vacinação no sábado; confira os locais

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promove neste sábado (4), o “Dia D da Campanha Antirrábica”, que será realizado das 8h às 16h, em 24 pontos estratégicos espalhados em Três Lagoas. A vacinação é gratuita e disponível para os animais a partir de três meses de idade.

Os donos devem levar a carteirinha de vacinação do pet, para que o registro da vacina seja feito de forma adequada, mas caso o tutor não possua o documento, uma nova carteirinha será fornecida no local, com a anotação da vacina.

O CCZ oferece a vacina antirrábica durante todo o ano, com atendimentos e ações do ‘Castramóvel’ e em outras campanhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A ação oferece mais uma oportunidade para os tutores vacinarem cães e gatos contra a raiva, garantindo a saúde e segurança dos animais. A vacinação é um ato simples, mas essencial para garantir que os pets fiquem protegidos contra a doença.

Confira abaixo os postos de saúde:

ESF Vila Piloto (rua 34 Nº 250 – Vila Piloto V).

UBS Vila Alegre (rua Bernadino Montalvão, Nº 3827 – Vila Alegre).

UBS Miguel Nunes (rua David de Alexandria Nº1774 – Vila Nova).

Associação dos Moradores (rua Cesar Lages Canela, 3265- ) Paranapungá.

ESF Jardim Atenas – Viela M Nº 2301 – Jardim Atenas.

ESF Santo André – rua Augusto Côrrea da Costa Nº284 – Lapa.

UBS Interlagos – rua Euridice Chagas Cruz Nº 521 – Interlagoas.

Escola General Nelson Custódio de Oliveira – rua Sergio R. R. Silva 1225 –Jardim Flamboyant.

ESF Maristela – rua Manoel de Faria Duque – Jardim Maristela.

Praça da Santa Luzia – rua Angelina Tebet, 530 – Santa Luzia.

ESF Vila Haro – avenida Rafael de Haro – rua Alfa Nº 2385 – Vila Haro.