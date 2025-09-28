Campanha busca ampliar vacina para crianças e adolescentes

O Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com o Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunização realizarão, no mês de outubro, uma campanha para a atualização da caderneta de vacinação. A campanha será destinada às crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.



Segundo a coordenadora do Setor de Imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, este é um “momento oportuno para a realização da campanha”, e que pode auxiliar a ampliar a cobertura vacinal na cidade. “Quando falamos da cobertura como um todo, de todas as vacinas, temos uma taxa de 80% em crianças menores de um ano. O ideal é que atinjamos 95%, por isso, para esta faixa etária, queremos buscar e recuperar estes 15% que ainda restam, porém, quando nosso foco muda e falamos dos adolescentes, temos uma preocupação muito grande principalmente com a cobertura vacinal contra a dengue, pois para a segunda dose, temos uma adesão de somente 70%”, comenta.



Segundo a coordenadora, a primeira dose tem um alcance de 90%, o que significa que pais e os próprios adolescentes estão deixando de comparecer às salas de vacinação para completar o ciclo.