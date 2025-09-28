Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Saúde

Campanha busca ampliar vacina para crianças e adolescentes

A campanha será destinada às crianças e adolescentes de 0 a 15 anos

ygor andrade

O dia D da campanha será em 18 de outubro, das 08h às 16h em todas as unidades de saúde da rede. Foto: Divulgação/Agência Brasil.
O dia D da campanha será em 18 de outubro, das 08h às 16h em todas as unidades de saúde da rede. Foto: Divulgação/Agência Brasil.

O Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com o Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunização realizarão, no mês de outubro, uma campanha para a atualização da caderneta de vacinação. A campanha será destinada às crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.


Segundo a coordenadora do Setor de Imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, este é um “momento oportuno para a realização da campanha”, e que pode auxiliar a ampliar a cobertura vacinal na cidade. “Quando falamos da cobertura como um todo, de todas as vacinas, temos uma taxa de 80% em crianças menores de um ano. O ideal é que atinjamos 95%, por isso, para esta faixa etária, queremos buscar e recuperar estes 15% que ainda restam, porém, quando nosso foco muda e falamos dos adolescentes, temos uma preocupação muito grande principalmente com a cobertura vacinal contra a dengue, pois para a segunda dose, temos uma adesão de somente 70%”, comenta.


Segundo a coordenadora, a primeira dose tem um alcance de 90%, o que significa que pais e os próprios adolescentes estão deixando de comparecer às salas de vacinação para completar o ciclo.

“A segunda dose é que vai garantir, de fato, uma proteção para o indivíduo. Por isso, é de extrema importância que essa conscientização seja feita, para que possamos alcançar nossos objetivos de atualização”, enfatizou a coordenadora, que ainda faz menção a atualização das vacinas de HPV e Meningite para os adolescentes.


Mesmo com a campanha acontecendo somente a partir de 01 de outubro, é possível que pais e responsáveis procurem os postos de saúde para realizar a atualização. Essa antecipação também pode garantir a segurança para a matricula escolar do próximo ano, pois o DVA – Declaração de Vacinação Atualizada – é um documento obrigatório na hora de renovar ou de realizar a matrícula da criança ou do adolescente na rede municipal de ensino.


O dia D da campanha será em 18 de outubro, das 08h às 16h em todas as unidades de saúde da rede.

