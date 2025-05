Campanha contra a Influenza registra 998 vacinados em Três Lagoas

No sábado (17), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com as Unidades de Saúde da Família (USFs), promoveram ação de vacinação contra a Influenza (gripe) em dois pontos estratégicos da cidade: a Feira Central e o Shopping Três Lagoas.

Até o momento, o município registra 37,48% de cobertura vacinal do grupo prioritário que contempla idosos, gestantes e crianças estipulado pelo Ministério da Saúde como meta de 90%.

O imunizante continua disponível em todas as USFs da cidade. Para se vacinar basta comparecer à Unidade mais próxima do seu endereço com documento que tenha o número do CPF.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas