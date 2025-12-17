Campanha da Caixa oferece até 90% de desconto para quitação de dívidas

A Caixa Econômica Federal relançou a campanha “Tudo em Dia Caixa”, que oferece condições especiais para clientes regularizarem dívidas comerciais com descontos de até 90%, conforme o tipo de contrato. A iniciativa é voltada a pessoas físicas e jurídicas e segue válida até 31 de dezembro de 2025.

De acordo com o banco, cerca de 6,5 milhões de clientes em todo o país podem ser beneficiados com a ação, que tem como principal objetivo facilitar a quitação de débitos e permitir a retomada do acesso ao crédito. Mais de 85% dos acordos disponíveis podem ser fechados com valores de até R$ 2 mil.

Após o pagamento dos boletos negociados, os contratos são retirados dos cadastros de inadimplência em até cinco dias úteis, o que contribui diretamente para a regularização do nome do cliente.

O superintendente da rede Caixa, Augusto César Merey Vilhalba, reforçou a importância de aproveitar o período da campanha.

“A Caixa relançou o programa Tudo em Dia Caixa, que visa o recebimento de débitos com descontos que podem chegar a 90%. Quem tem pendências deve procurar as agências e verificar as opções de renegociação ou liquidação disponíveis para milhões de pessoas”, destacou.