Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Negociação

Campanha da Caixa oferece até 90% de desconto para quitação de dívidas

A iniciativa é voltada a pessoas físicas e jurídicas e segue válida até 31 de dezembro de 2025

Pedro Tergolino

Para contratos que não se enquadram na campanha de descontos, o banco oferece alternativas como renegociação em até 120 meses, parcelamento de faturas e acordos de cartões de crédito pelo aplicativo. Foto: Reprodução/TVC HD.
Para contratos que não se enquadram na campanha de descontos, o banco oferece alternativas como renegociação em até 120 meses, parcelamento de faturas e acordos de cartões de crédito pelo aplicativo. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Caixa Econômica Federal relançou a campanha “Tudo em Dia Caixa”, que oferece condições especiais para clientes regularizarem dívidas comerciais com descontos de até 90%, conforme o tipo de contrato. A iniciativa é voltada a pessoas físicas e jurídicas e segue válida até 31 de dezembro de 2025.

De acordo com o banco, cerca de 6,5 milhões de clientes em todo o país podem ser beneficiados com a ação, que tem como principal objetivo facilitar a quitação de débitos e permitir a retomada do acesso ao crédito. Mais de 85% dos acordos disponíveis podem ser fechados com valores de até R$ 2 mil.

Após o pagamento dos boletos negociados, os contratos são retirados dos cadastros de inadimplência em até cinco dias úteis, o que contribui diretamente para a regularização do nome do cliente.

O superintendente da rede Caixa, Augusto César Merey Vilhalba, reforçou a importância de aproveitar o período da campanha.

“A Caixa relançou o programa Tudo em Dia Caixa, que visa o recebimento de débitos com descontos que podem chegar a 90%. Quem tem pendências deve procurar as agências e verificar as opções de renegociação ou liquidação disponíveis para milhões de pessoas”, destacou.

Notícias Relacionadas

Segundo ele, débitos de até R$ 5 mil podem ser quitados diretamente nas casas lotéricas, facilitando ainda mais o acesso à negociação.

Além do atendimento presencial, a Caixa disponibiliza canais digitais para a regularização das dívidas. Aproximadamente 90% das propostas podem ser concluídas pelo site negociardividas.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Cartões Caixa.

Para contratos que não se enquadram na campanha de descontos, o banco oferece alternativas como renegociação em até 120 meses, parcelamento de faturas e acordos de cartões de crédito pelo aplicativo. Já nos contratos habitacionais em atraso, é possível utilizar o FGTS para pagar até 80% da prestação mensal, além de incluir parcelas em atraso ou solicitar pausa nos pagamentos, conforme o perfil do contrato.

A Caixa reforça o convite para que os clientes procurem uma agência ou utilizem os canais digitais.

“Queremos que as pessoas aproveitem essa oportunidade e fechem o ano sem pendências no nome”, finalizou o superintendente.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos