Campanha da Caixa oferece até 90% de desconto para quitação de dívidas

A Caixa Econômica Federal relançou a campanha “Tudo em Dia Caixa”, que oferece condições especiais para clientes regularizarem dívidas comerciais com descontos de até 90%, conforme o tipo de contrato. A iniciativa é voltada a pessoas físicas e jurídicas e segue válida até 31 de dezembro de 2025.
De acordo com o banco, cerca de 6,5 milhões de clientes em todo o país podem ser beneficiados com a ação, que tem como principal objetivo facilitar a quitação de débitos e permitir a retomada do acesso ao crédito. Mais de 85% dos acordos disponíveis podem ser fechados com valores de até R$ 2 mil.
Após o pagamento dos boletos negociados, os contratos são retirados dos cadastros de inadimplência em até cinco dias úteis, o que contribui diretamente para a regularização do nome do cliente.
O superintendente da rede Caixa, Augusto César Merey Vilhalba, reforçou a importância de aproveitar o período da campanha.
“A Caixa relançou o programa Tudo em Dia Caixa, que visa o recebimento de débitos com descontos que podem chegar a 90%. Quem tem pendências deve procurar as agências e verificar as opções de renegociação ou liquidação disponíveis para milhões de pessoas”, destacou.
Segundo ele, débitos de até R$ 5 mil podem ser quitados diretamente nas casas lotéricas, facilitando ainda mais o acesso à negociação.
Além do atendimento presencial, a Caixa disponibiliza canais digitais para a regularização das dívidas. Aproximadamente 90% das propostas podem ser concluídas pelo site negociardividas.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Cartões Caixa.
Para contratos que não se enquadram na campanha de descontos, o banco oferece alternativas como renegociação em até 120 meses, parcelamento de faturas e acordos de cartões de crédito pelo aplicativo. Já nos contratos habitacionais em atraso, é possível utilizar o FGTS para pagar até 80% da prestação mensal, além de incluir parcelas em atraso ou solicitar pausa nos pagamentos, conforme o perfil do contrato.
A Caixa reforça o convite para que os clientes procurem uma agência ou utilizem os canais digitais.
“Queremos que as pessoas aproveitem essa oportunidade e fechem o ano sem pendências no nome”, finalizou o superintendente.