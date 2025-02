Campanha de prevenção a ISTs e HIV será realizada durante o Carnaval em Três Lagoas

Com a proximidade do Carnaval, a equipe do programa IST/AIDS de Três Lagoas realizará uma campanha educativa para reforçar a importância da proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e o HIV. A ação terá início neste sábado (1°) e seguirá até segunda-feira (3), com um consultório móvel próximo à Biblioteca Municipal, na Lagoa Maior.

De acordo com a coordenadora do programa, Natália Andrade, a campanha busca conscientizar a população sobre os riscos da exposição sem proteção, especialmente durante festividades. “O Carnaval é um período em que, por conta da emoção do momento e do consumo de álcool e outras substâncias, as pessoas podem se esquecer da importância da prevenção. Nosso objetivo é lembrar que existem várias formas de proteção disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde”, explicou.

Durante a ação, a equipe oferecerá preservativos internos e externos, gel lubrificante, testagem rápida para HIV e outras ISTs, além de orientações sobre a PrEP e a PEP, métodos de prevenção ao HIV.