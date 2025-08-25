Campanha de prevenção à Leishmaniose em Três Lagoas registra 175 vacinações e mais de 40 exames

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na sexta-feira, 22 de agosto, o Dia D de Prevenção e Combate à Leishmaniose Visceral, na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Maristela. A ação mobilizou a comunidade e alcançou números expressivos em atendimentos voltados à saúde animal e à conscientização da população.
Ao todo, foram aplicadas 175 vacinas, sendo 132 em cães e 43 em gatos. Além disso, foram realizadas 21 coletas de sangue para exames de diagnóstico da leishmaniose e 25 microchipagens de animais, reforçando o controle e acompanhamento da saúde dos pets.
A programação incluiu ainda palestras e orientações sobre posse responsável, além de atividades educativas voltadas à prevenção da doença. A iniciativa foi organizada pelos setores de Promoção da Saúde, Endemias, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Entomologia, todos vinculados à SMS.
De acordo com Alcides Ferreira, coordenador de Endemias, os números mostram a importância da mobilização.
“Em 2025, tivemos apenas um caso confirmado da doença em humanos. Mas, olhando os últimos três anos, os bairros que apresentaram maior índice de casos confirmados foram Samambaia, Jardim Maristela, Jardim Flamboyant, Vila Verde, Acácias, Nova Americana e Paranapungá. Por isso, a participação da comunidade e a ação constante da Endemias, Vigilância em Saúde e Entomologia são essenciais para reduzir ainda mais os riscos”, explicou.
Quem aproveitou a ação foi a tutora Tânia Lopes de Almeida, que levou seu cãozinho Neguinho, de 7 anos. “Sempre trago o Neguinho para vacinar no Dia D. Desta vez, vim depois que a agente de saúde passou avisando da campanha. Acho muito importante, é uma forma de proteger ele e também a gente”, contou ela que logo após iria levar seu outro pet para vacinação, a mãe de neguinho, a neguinha.
Durante a semana, a campanha também passou por escolas da Rede Municipal, como a E.M. General Nelson Custódio e a E.M. Marlene de Noronha. Desde o início de agosto, todas as USFs vêm desenvolvendo Blitz Educativas com usuários do SUS, reforçando informações de prevenção e cuidados relacionados à doença.
A leishmaniose visceral humana (LVH) é uma doença crônica e grave que pode levar ao óbito em até 90% dos casos quando não tratada corretamente. A transmissão ocorre pela picada do mosquito-palha infectado, que encontra condições ideais para se reproduzir em ambientes com acúmulo de matéria orgânica.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas