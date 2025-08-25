Campanha de prevenção à Leishmaniose em Três Lagoas registra 175 vacinações e mais de 40 exames

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na sexta-feira, 22 de agosto, o Dia D de Prevenção e Combate à Leishmaniose Visceral, na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Maristela. A ação mobilizou a comunidade e alcançou números expressivos em atendimentos voltados à saúde animal e à conscientização da população.

Ao todo, foram aplicadas 175 vacinas, sendo 132 em cães e 43 em gatos. Além disso, foram realizadas 21 coletas de sangue para exames de diagnóstico da leishmaniose e 25 microchipagens de animais, reforçando o controle e acompanhamento da saúde dos pets.

A programação incluiu ainda palestras e orientações sobre posse responsável, além de atividades educativas voltadas à prevenção da doença. A iniciativa foi organizada pelos setores de Promoção da Saúde, Endemias, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Entomologia, todos vinculados à SMS.

De acordo com Alcides Ferreira, coordenador de Endemias, os números mostram a importância da mobilização.