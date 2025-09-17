Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada até dezembro para adolescentes de 15 a 19 anos

O Governo Federal prorrogou até dezembro de 2025 a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. Pela primeira vez, essa faixa etária passa a receber a vacina de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que não foram imunizados na idade recomendada, entre 9 e 14 anos.
A dose é única e gratuita, disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings. A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios para ampliar a cobertura vacinal e proteger futuras gerações.
HPV e prevenção
O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo, podendo causar verrugas genitais e estar associado a diferentes tipos de câncer, como de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção, somada ao uso de preservativos.
Avanço da cobertura vacinal
Até o início de setembro, mais de 115 mil adolescentes já foram vacinados nessa nova etapa. Os estados com maior número de imunizados são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Em 2024, o Brasil atingiu 82% de cobertura entre meninas de 9 a 14 anos, índice acima da média global de 37%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%.
Esquema vacinal
Desde 2024, o país adota o modelo de dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o esquema anterior de duas aplicações. A medida segue recomendações internacionais e faz parte da estratégia de eliminação do câncer de colo do útero até 2030.
Para imunocomprometidos (pessoas vivendo com HIV/Aids, em tratamento contra o câncer ou transplantados), além de usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual acima dos 15 anos, o esquema segue em três doses.
A vacinação segue até dezembro e está disponível gratuitamente nos pontos de aplicação em todo o país.
*Informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República