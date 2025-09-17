Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada até dezembro para adolescentes de 15 a 19 anos

O Governo Federal prorrogou até dezembro de 2025 a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. Pela primeira vez, essa faixa etária passa a receber a vacina de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que não foram imunizados na idade recomendada, entre 9 e 14 anos.

A dose é única e gratuita, disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings. A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios para ampliar a cobertura vacinal e proteger futuras gerações.

HPV e prevenção

O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo, podendo causar verrugas genitais e estar associado a diferentes tipos de câncer, como de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção, somada ao uso de preservativos.

Avanço da cobertura vacinal

Até o início de setembro, mais de 115 mil adolescentes já foram vacinados nessa nova etapa. Os estados com maior número de imunizados são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.