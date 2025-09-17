Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Saúde

Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada até dezembro para adolescentes de 15 a 19 anos

A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que não foram imunizados na idade recomendada, entre 9 e 14 anos

Redação RCN67

A vacinação segue até dezembro e está disponível gratuitamente nos pontos de aplicação em todo o país. Foto: Arquivo/Agência Brasil.
A vacinação segue até dezembro e está disponível gratuitamente nos pontos de aplicação em todo o país. Foto: Arquivo/Agência Brasil.

O Governo Federal prorrogou até dezembro de 2025 a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. Pela primeira vez, essa faixa etária passa a receber a vacina de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que não foram imunizados na idade recomendada, entre 9 e 14 anos.

A dose é única e gratuita, disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings. A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios para ampliar a cobertura vacinal e proteger futuras gerações.

HPV e prevenção

O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo, podendo causar verrugas genitais e estar associado a diferentes tipos de câncer, como de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção, somada ao uso de preservativos.

Avanço da cobertura vacinal

Até o início de setembro, mais de 115 mil adolescentes já foram vacinados nessa nova etapa. Os estados com maior número de imunizados são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Notícias Relacionadas

Em 2024, o Brasil atingiu 82% de cobertura entre meninas de 9 a 14 anos, índice acima da média global de 37%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%.

Esquema vacinal

Desde 2024, o país adota o modelo de dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o esquema anterior de duas aplicações. A medida segue recomendações internacionais e faz parte da estratégia de eliminação do câncer de colo do útero até 2030.

Para imunocomprometidos (pessoas vivendo com HIV/Aids, em tratamento contra o câncer ou transplantados), além de usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual acima dos 15 anos, o esquema segue em três doses.

A vacinação segue até dezembro e está disponível gratuitamente nos pontos de aplicação em todo o país.

*Informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos