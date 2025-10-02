Campanha de vacinação é prorrogada até dezembro nos postos de saúde de Três Lagoas

Pais e adolescentes devem ficar atentos: a campanha de vacinação contra o papilomavírushumano (HPV) foi prorrogada até dezembro e segue disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde de Três Lagoas.
Proteção e eficácia
A vacina é aplicada em dose única e deve ser feita preferencialmente antes do início da vida sexual, garantindo maior eficácia contra o vírus. A transmissão ocorre principalmente pelo contato sexual pele a pele, e a imunização é a forma mais segura de prevenção.
Segundo especialistas, vacinar meninas e meninos contribui para a imunidade coletiva, reduzindo a circulação do HPV e prevenindo futuros casos de câncer de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe.
Alta cobertura em Três Lagoas
De acordo com a coordenadora de imunização do município, Humberta Azambuja, Três Lagoas já superou a meta nacional de 90% de cobertura vacinal.
“Hoje estamos com mais de 93% de imunização entre meninos e 97% entre meninas. Isso mostra um cenário muito positivo para o município”, destacou.
Atualmente, cerca de 9.600 jovens estão na faixa etária recomendada para receber a vacina.
Quem pode se vacinar
- Jovens de 9 a 19 anos podem receber a dose até dezembro de 2025.
- O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município.
A dona de casa Erika Maria Alves Pedrosa, que já levou os filhos para vacinar, reforçou a importância da prevenção.
“É fundamental para evitar doenças. Tenho um filho autista e faço questão de manter todas as vacinas em dia, inclusive a do HPV”, afirmou.