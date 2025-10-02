Campanha de vacinação é prorrogada até dezembro nos postos de saúde de Três Lagoas

Pais e adolescentes devem ficar atentos: a campanha de vacinação contra o papilomavírushumano (HPV) foi prorrogada até dezembro e segue disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde de Três Lagoas.

Proteção e eficácia

A vacina é aplicada em dose única e deve ser feita preferencialmente antes do início da vida sexual, garantindo maior eficácia contra o vírus. A transmissão ocorre principalmente pelo contato sexual pele a pele, e a imunização é a forma mais segura de prevenção.

Segundo especialistas, vacinar meninas e meninos contribui para a imunidade coletiva, reduzindo a circulação do HPV e prevenindo futuros casos de câncer de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe.

Alta cobertura em Três Lagoas

De acordo com a coordenadora de imunização do município, Humberta Azambuja, Três Lagoas já superou a meta nacional de 90% de cobertura vacinal.