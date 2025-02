Campanha deste mês alerta para doenças crônicas

Durante o mês de fevereiro, a campanha Fevereiro Roxo busca conscientizar a população sobre doenças crônicas como Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer. A iniciativa visa alertar sobre os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

A reumatologista Thais Gaspar, do Centro de Especialidades Médicas de Três Lagoas, destaca que Lúpus e Fibromialgia são mais comuns em mulheres, com diagnósticos ocorrendo cada vez mais cedo. A Fibromialgia é caracterizada por dores musculares generalizadas, fadiga, alterações no sono e humor, muitas vezes associadas à depressão. Já o Lúpus é uma doença autoimune que pode afetar diversos órgãos, como pele, articulações, coração e rins, com sintomas variados conforme o paciente.

O diagnóstico das doenças ocorre de forma distinta: enquanto o Lúpus é identificado por exames laboratoriais, a Fibromialgia é diagnosticada clinicamente, com base no relato do paciente. A reumatologista explica que a Fibromialgia causa dores crônicas e piora com estresse e esforço físico, impactando diretamente a rotina dos pacientes.