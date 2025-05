Campanha do Agasalho 2025 é lançada com o tema “Três Lagoas unida contra o frio”

A iniciativa começou com a primeira-dama Kelly Abonizio, que rapidamente mobilizou sua equipe e recebeu apoio de diversos parceiros, dando força e direção à campanha. Durante o evento, ela expressou sua empatia pelos moradores de Três Lagoas e a alegria de poder contribuir: “Estou realizando essa campanha com muito carinho, pensando em quem mais precisa. Tenho certeza de que, se cada um doar uma peça de roupa, de grão em grão, vamos conseguir ajudar todo mundo!”.

Segundo a administração municipal, o foco principal é a arrecadação de roupas e calçados. Para isso, foram entregues caixas personalizadas a lojistas, secretarias municipais, departamentos públicos e a todas as escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), unindo esforços para fazer a diferença. Além das caixas de doação, a empresa Kidy Calçados também contribuiu com a doação de calçados e roupas novas, direto de sua fábrica.

Na manhã de quinta-feira (15), o Gabinete do Prefeito, junto a parceiros, realizou o lançamento da Campanha do Agasalho 2025, com o tema: “Três Lagoas unida contra o frio”.

O prefeito Cassiano Maia reforçou as palavras da esposa e demonstrou satisfação com a campanha: “Muitas pessoas sofrem com o frio, e queremos ajudar! Contamos com a união de todos: parceiros, comércio local e entidades. Agradecemos à Câmara Municipal, à imprensa e a todos os envolvidos. Juntos, vamos fazer a diferença e aquecer quem mais precisa!”.

Estiveram presentes no lançamento autoridades públicas, como o presidente da Câmara Municipal, Antônio Empke (Tonhão), o vice-presidente Sargento Rodrigues, e os vereadores Mi do Santa Luzia, Mário Grespan e Robson do Alinhamento.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas