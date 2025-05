Campanha do Agasalho arrecada mais de 1,5 mil peças em Três Lagoas

O inverno se aproxima e, com ele, cresce a importância de iniciativas solidárias. Em Três Lagoas, a campanha “Seu Abraço Aquece, Doe Calor e Faça o Bem”, promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mobilizou todas as escolas estaduais do município e arrecadou 421 cobertores e 1.147 peças de roupas. Todo o material foi entregue à Secretaria Municipal de Assistência Social na tarde de quarta-feira (21).

A ação, que completa 10 anos em 2025, foi conduzida localmente pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE12). A coordenadora regional, Marizeth Bazé, destacou o envolvimento das escolas e da comunidade.

“Foi uma campanha intensa, com a participação de todos os diretores e da nossa equipe da coordenadoria. Fizemos até uma gincana para incentivar as arrecadações e a Escola Afonso Pena foi a campeã. Mas o que mais nos surpreendeu foi o empenho de escolas menores, com poucos alunos, que arrecadaram muitos agasalhos”, contou.

Segundo Marizeth, a campanha é um movimento liderado pela primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, com apoio do secretário de Educação, Hélio Dyer, e envolveu todo o sistema estadual de ensino. “Quando o inverno intenso chegar, vamos poder deitar no travesseiro com a certeza de que contribuímos para que alguém, lá distante, esteja aquecido. Isso é o mais importante”, completou.

As doações foram repassadas à secretária municipal de Assistência Social, Vera Helena, que agradeceu a parceria e reforçou o impacto positivo da iniciativa.