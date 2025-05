Campanha Maio Amarelo promove blitz educativa e palestras em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, promove ao longo do mês de maio uma série de atividades alusivas ao Maio Amarelo. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, a campanha contará com blitz educativas, palestras em escolas e empresas, passeata, pintura de símbolos em locais públicos, ações na feira e shopping, além de publicações nas redes sociais da Prefeitura.

A programação começou no dia 30 de abril com a instalação do símbolo do Maio Amarelo na Feira Central. A partir do dia 5 de maio, as atividades se intensificam, com destaque para:

• Blitz Educativa na Lagoa Maior, com participação confirmada dos alunos do projeto Bombeiros do Amanhã;

• Palestras em diversas escolas estaduais e empresas da cidade, como o Hospital Regional, Hospital Auxiliadora, BRACELL, MK Química, RS Florestal, entre outras;

• Ações conjuntas com parceiros na Feira Central e no Shopping Três Lagoas;

• Simulação de sinistro no dia 31, encerrando a campanha com um alerta à sociedade sobre os riscos e consequências de imprudência no trânsito.