Campanha nacional ‘Janeiro Branco’ reforça a importância do cuidado com a saúde mental

O Janeiro Branco chama a atenção para um tema que precisa ultrapassar o caráter simbólico das campanhas e se consolidar como prioridade permanente de saúde pública. O cuidado com a saúde mental envolve prevenção, acesso contínuo ao tratamento e enfrentamento do estigma que ainda afasta muitas pessoas do atendimento especializado.



A terapeuta integrativa e especialista em desenvolvimento humano, Andrea Cardoso, reforça que o sofrimento psíquico não é episódico e nem restrito a momentos específicos da vida.

“O sofrimento psíquico é contínuo, diário e frequente, e afeta diretamente a vida das pessoas em todos os ambientes e o funcionamento da sociedade”, afirma. Segundo ela, campanhas pontuais ajudam a conscientizar, mas não garantem acompanhamento adequado.

“Quando tratada como política pública contínua, a saúde mental permite prevenção, diagnóstico precoce, redução do estigma e acesso regular ao cuidado psicológico e psiquiátrico”, destaca.



Os sinais de alerta costumam surgir de forma progressiva e, muitas vezes, silenciosa. Andrea aponta que mudanças persistentes no humor, no comportamento e na rotina merecem atenção, especialmente quando há tristeza ou ansiedade prolongadas, alterações no sono e no apetite, isolamento social e dificuldade para lidar com emoções. Em situações mais graves, pensamentos de morte ou autolesão exigem busca imediata por ajuda profissional.



A psicóloga Gesiane Miyashiro lembra que saúde mental está diretamente ligada ao conceito ampliado de saúde.