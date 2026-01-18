Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

bem-estar

Campanha nacional ‘Janeiro Branco’ reforça a importância do cuidado com a saúde mental

Ações sobre cuidado com a saúde mental são realizadas ao longo do mês; muitas dessas ações, voltadas aos trabalhadores

Ygor Andrade

Ações sobre cuidado com a saúde mental são realizadas ao longo do mês; muitas dessas ações, voltadas aos trabalhadores. (Foto: Ag. Brasil)
Ações sobre cuidado com a saúde mental são realizadas ao longo do mês; muitas dessas ações, voltadas aos trabalhadores. (Foto: Ag. Brasil)

O Janeiro Branco chama a atenção para um tema que precisa ultrapassar o caráter simbólico das campanhas e se consolidar como prioridade permanente de saúde pública. O cuidado com a saúde mental envolve prevenção, acesso contínuo ao tratamento e enfrentamento do estigma que ainda afasta muitas pessoas do atendimento especializado.

A terapeuta integrativa e especialista em desenvolvimento humano, Andrea Cardoso, reforça que o sofrimento psíquico não é episódico e nem restrito a momentos específicos da vida.

“O sofrimento psíquico é contínuo, diário e frequente, e afeta diretamente a vida das pessoas em todos os ambientes e o funcionamento da sociedade”, afirma. Segundo ela, campanhas pontuais ajudam a conscientizar, mas não garantem acompanhamento adequado.

“Quando tratada como política pública contínua, a saúde mental permite prevenção, diagnóstico precoce, redução do estigma e acesso regular ao cuidado psicológico e psiquiátrico”, destaca.


Os sinais de alerta costumam surgir de forma progressiva e, muitas vezes, silenciosa. Andrea aponta que mudanças persistentes no humor, no comportamento e na rotina merecem atenção, especialmente quando há tristeza ou ansiedade prolongadas, alterações no sono e no apetite, isolamento social e dificuldade para lidar com emoções. Em situações mais graves, pensamentos de morte ou autolesão exigem busca imediata por ajuda profissional.

A psicóloga Gesiane Miyashiro lembra que saúde mental está diretamente ligada ao conceito ampliado de saúde.

Notícias Relacionadas

“A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de bem-estar físico, emocional e social. Quando a pessoa não consegue lidar com as pressões do dia a dia e com as próprias emoções, isso pode desencadear quadros como ansiedade e depressão”, explica. Para ela, falar sobre o tema apenas em janeiro é insuficiente, já que o cuidado precisa ser contínuo ao longo do ano.


Gesiane também chama atenção para os sinais físicos e comportamentais do adoecimento emocional.

“Tudo que vai para o extremo é um alerta: comer demais ou de menos, dormir demais ou ter insônia, mudanças bruscas de rotina sem motivo aparente e dores frequentes, como dor de cabeça”, pontua.

A dificuldade em lidar com frustrações e imprevistos do cotidiano também indica a necessidade de apoio especializado.

Em Três Lagoas, a rede pública de saúde oferece atendimento por meio das Unidades Básicas de Saúde, do Ambulatório de Saúde Mental, do CAPS II, voltado aos casos mais graves, e do CAPS AD, especializado em álcool e outras drogas. O acesso pode ocorrer por encaminhamento ou por livre demanda, conforme a complexidade do caso.

Além do SUS, universidades e clínicas-escola oferecem atendimento psicológico gratuito ou a baixo custo. Há ainda o apoio emocional do Centro de Valorização da Vida (188). Buscar ajuda, segundo as especialistas, é um passo fundamental de cuidado e responsabilidade com a própria saúde mental.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos