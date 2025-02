Campanha nacional visa vacinar adolescentes contra o HPV

No Brasil, cerca de 7 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos não estão vacinados contra o HPV, mesmo após terem ultrapassado a faixa etária recomendada para a imunização, que é de 9 a 14 anos. Em resposta a isso, o Ministério da Saúde iniciará uma campanha de resgate para identificar e vacinar esses jovens ao longo deste ano.

O HPV é um vírus que causa quase 100% dos casos de câncer do colo do útero, o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, além de estar relacionado a outros tipos de câncer, como no ânus, pênis, vagina e garganta. A vacina disponível no Sistema Único de Saúde protege contra os quatro subtipos do HPV que mais causam câncer e também contra verrugas genitais.

A vacina é mais eficaz quando aplicada antes do início da vida sexual, reduzindo as chances de infecção, já que a principal forma de transmissão é sexual. Por isso, a faixa etária de vacinação é de 9 a 14 anos. Flavia Correa, consultora médica da Fundação do Câncer, destaca a importância de vacinar aqueles que ainda não receberam o imunizante para ajudar a eliminar o câncer do colo do útero no país. A cobertura vacinal caiu significativamente após a introdução da vacina em 2014, principalmente devido a desinformação e à pandemia de covid-19.

A campanha será inicialmente focada em 121 municípios com as piores taxas de vacinação, onde vivem quase 3 milhões de adolescentes não vacinados. O objetivo é que pelo menos 90% deles recebam a vacina, incluindo aqueles que não têm certeza se já foram imunizados.