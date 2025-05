Campeões do atletismo do JETs 2025 são definidos

No sábado (17), o Estádio da Associação Desportiva Noroeste (Aden) foi palco das emocionantes disputas do campeonato de atletismo dos Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs), categoria Mirim, Sub-14.

Na categoria feminina, a Escola Estadual Dom Aquino Corrêa brilhou e garantiu o lugar mais alto do pódio com 26 pontos, seguida de perto pela E.E. Bom Jesus, com 25, e E.E. Luiz Lopes de Carvalho, com 22.

A campanha vitoriosa da E.E. Dom Aquino contou com destaques como:

Isabela Oliveira, campeã no arremesso de peso, com a marca de 8,27 metros;

Emanuely dos Santos, que conquistou o 2º lugar nos 800 metros, com o tempo de 3’05″06;

Amanda Jesuíno, que também ficou com a 2ª colocação no salto em distância, alcançando 3,98 metros.

No masculino, a hegemonia ficou com o Colégio Sesi de Três Lagoas, que encerrou a disputa como campeão geral com 29 pontos, seguido pela E.E. Bom Jesus (27 pontos) e pela E.M. Parque São Carlos.

Entre os atletas do Sesi, os destaques foram:

Vitor Silva, campeão nos 80 metros e nos 800 metros rasos;

Arthur Ferraz, vencedor do arremesso de peso, com a marca de 7,77 metros.

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE – FEMININO