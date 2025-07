Campeões do Campeonato Municipal de Futsal Masculino – Séries A e B são definidos em Três Lagoas

Na noite de terça-feira (22), o Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez” foi palco de um dos eventos esportivos mais tradicionais e aguardados do calendário de Três Lagoas. As finais do Campeonato Municipal de Futsal Masculino – Séries “A” e “B” – 2025. A competição é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), e atraiu um grande público para prestigiar os talentos do futsal local.

Com jogos acirrados e alto nível técnico, a edição 2025 consagrou as equipes X1 Jari, campeã da Série B, e a Associação Esportiva Cavaquinho, bicampeã da Série A. Também foram realizadas as disputas pelo terceiro lugar em ambas as séries.

Série B: de virada X1 Jari conquista título

Na grande final da Série B, o duelo entre X1 Jari e El Duros / F. Espetos proporcionou uma verdadeira batalha em quadra. O El Duros abriu o placar no primeiro tempo com gol de pênalti de Henrique Vieira. Ainda na primeira etapa, a equipe teve o goleiro expulso por falta cometida fora da área, o que deu início a uma intensa pressão do X1, que só conseguiu o empate no segundo tempo com Glaukon Vieira.

Na prorrogação, Carlos Oliveira virou o jogo para o X1, mas o El Duros reagiu e empatou novamente em cobrança de pênalti. Quando tudo indicava uma decisão nas penalidades, Carlos Oliveira brilhou mais uma vez, nos minutos finais e marcou o gol do título para o X1 Jari, garantindo o troféu de campeão.

Na disputa do 3º lugar da Série B, o NewCity FS goleou o Magnatas FC por 5 a 1, completando o pódio.

Série A: experiência do Cavaquinho supera juventude da Nikkey FS

A final da Série A foi o encontro entre gerações do futsal três-lagoense. De um lado, a juventude promissora da NIKKEY FS; do outro, a experiência consolidada da Associação Esportiva Cavaquinho, que defendia o título conquistado em 2024.